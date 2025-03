Während die FPÖ in der Hofburg beim Akademikerball tanzte, feiert der SPÖ-Politiker lieber in der Marx Halle beim Amadeus Austrian Music Award

Erst U4, dann Amadeus - unser neuer Vizekanzler outet sich als großer Musik-Fan. Erst vor kurzem feierte er mit Roman Gregory & Co. im Wiener U4 beim Falco-Tribute bis spät in die Nacht. Am Freitag tauchte der Vizekanzler dann beim heimischen Musikpreis "Amadeus" auf und genoss das Bad in der Menge.

Andreas Babler © Zeidler ×

"Er ist mein erster Amadeus", grinst Babler im oe24-Talk. Und den wußte er auch zu zelebrieren. Der Vizekanzler wurde kurzerhand zum Selfie-König bei der Musik-Gala und stand öfter vor der Linse der Fans als der eine oder andere Musiker. Eine willkommene Abwechslung nach dem Parlaments-Marathon am Vormittag. Babler genoss den Abend bis spät in die Nacht.

Andreas Babler und Marco Pogo © Zeidler ×

Dabei plauderte er unter anderem mit Musiker-Legende Thomas Rabitsch und Turbobier-Frontman und Ex-Politiker Marco Pogo. Und wer weiß - vielleicht feiert Andreas Babler nach U4 und Amadeus auch am 3. Mai beim großen Turbobier-Fest in der Wiener Arena mit...