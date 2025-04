Nächster Mega-Skandal um FYRE: Festival gestoppt: "Es ist Diebstahl!"

Nach 2017 schlittert Billy McFarland jetzt in den nächsten Festival-Skandal. Das zwischen 30. Mai und 2. Juni geplante Festival „Fyre 2“ wurde jetzt gestoppt. Er macht die Regierung dafür verantwortlich

2017 lieferte Billy McFarland mit dem „Fyre Festival“ den größten Konzert-Skandal aller Zeiten. Und musste dafür auch für 6 Jahre ins Gefängnis. Jetzt sorgt er mit „Fyre 2“ für den nächsten Mega-Wirbel. Das zwischen 30. Mai und 2. Juni auf der mexikanischen Insel Mujeres geplante Happening für das McFarland neben 1.400 Dollar teuren Festival-Pässen auch Super-VIP-Tickets zum wohlfeilen Preis von 1,1 Million Dollar (!) verkaufte, muss nun gestoppt bzw. verschoben werden.

„Die Veranstaltung wurde verschoben, ein neuer Termin wird bekannt gegeben. Wir haben Ihnen den Eintrittspreis erstattet. Sobald der neue Termin bekannt gegeben wird, können Sie Ihr Ticket erneut kaufen, sofern es in Ihren Zeitplan passt,“ heißt es in einer E-Mail, die das Fyre Festival an Ticket-Käufer versandte.

Die Verschiebung kommt nach einem handfesten Skandal, denn bereits im März sprach die Tourismusdirektion der Isla Mujeres von großen Ungereimtheiten. „Wir haben keine Kenntnis von diesem Festival und auch keinen Kontakt zu irgendeiner Person oder Firma diesbezüglich. Für uns ist dies ein Event, das nicht existiert,“ schockte das mexikanische Fremdenverkehrsamt die Ticketkäufer. „Die Organisatoren haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Behörden zu kontaktieren“, erklärt Edgar Gasca von der Tourismusdirektion Isla Mujeres die prekäre Situation. Und weiter: „Das ist sehr seltsam, denn jeder Manager weiß, dass man für die Durchführung einer Veranstaltung, ganz zu schweigen von einer Großveranstaltung, eine kommunale Genehmigung braucht.“

In einem TMZ vorliegenden Dokument versucht Veranstalter Billy McFarland nun den Spieß umzudrehen und macht jetzt die Regierung für die Verschiebung des Fyre 2 Festivals verantwortlich: „In den letzten 18 Monaten haben wir eng mit erfahrenen externen Festivalbetreibern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass das FYRE Festival 2 den höchsten Standards entspricht.“ … Doch er behauptet, die Regierung in Playa del Carmen habe sie übers Ohr gehauen.

In einer Erklärung, die die Veranstalter an die Ticketinhaber senden, heißt es: „Wenn eine Regierung Ihr Geld nimmt, Genehmigungen ausstellt, für die Veranstaltung wirbt und dann so tut, als hätte sie nie von Ihnen gehört, ist das nicht nur unehrlich – es ist Diebstahl.“

Spannend: McFarland sagt auch, dass sie alle ihre Treffen mit denselben PDC-Regierungsbeamten gefilmt hätten, die den Medien erzählt hätten, dass sie noch nie von Fyre gehört hätten.