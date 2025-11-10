OneRepublic überraschen beim oe24-Konzert mit Oasis-Hymne

OneRepublic zünden am Dienstag ihr oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle und liefern dabei für 11.000 Fans zum großen Hitfeuerwerk auch die Oasis-Hommage „Wonderwall“.

Es ist das Rock-Comeback des Jahrzehnts. Nach16 Jahren Streit haben sich Liam und Noel Gallagher wieder zusammengerauft und begeistern mit der Oasis-Reunion die ganze Welt: 41 Konzerte für über 2 Millionen Fans. Österreich steht dann hoffentlich 2026 am Tourplan, doch schon heute ertönt eine der größten Oasis-Hymnen in Wien!

OneRepublic wollen zum Finale ihres oe24-Konzerts in der Stadthalle nämlich die ewige Britpop-Hymne „Wonderwall“ anstimmen. „Ich bin der größte Fan, die Reunion war mein absoluter Wunschtraum. Ich hätte jetzt auch den perfekten Song für Liam und Noel, weil ich ihre DNA seit den 90er Jahren inhaliert habe,“ streut ihnen Sänger Ryan Tedder dafür im oe24-Interview die Rosen.

Das Oasis Tribute als Highlight der Hitshow „Escape to Europe“, bei der man für 11.000 Fans vom Opener "Feel Again", bis zum von bombastischen Licht-Spielchen begleiteten Finale "If I Lose Myself" auf einen eindringlichen Mix aus Hits und Emotionen setzt. Und eine Premiere: Mit „I Need You Love“liefern OneRepublic i n Wien, als erste Hörprobe der neuen CD, sogar einen noch unveröffentlichten Song.

Die Hits gibt’s ja sowieso, und da nicht nur 20 Millionen-fach verkaufte Chart-Hymnen wie "Stop And Stare", "Apologize" oder "Counting Stars“, sondern auch die von Tedder komponierten Hits für Beyoncé ("Halo"), Leona Lewis ("Bleeding Love") oder Kygo ("Lose Somebody“) und natürlich die Oasis-Hommage. Die Zugabe steigt dann am 28. Juni. Da kommen OneRepublic auf die Burg Clam.