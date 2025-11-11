Scariano: Pinguin-Pate vor Weihnachtstour

Ab 16. November startet Paolo Scariano seine Weihnachts-Tour „Buon Natale“: Als Einstimmung übernahm er die Patenschaft für einen Humbold-Pinguin.

„Pinguine und ich haben vieles gemeinsam“ lachte der Austro sizilianische Tenor Paolo Scariano als er die Patenschaft über einen Humboldt Pinguin in Schönbrunn übernahm „die Statur, den Gang und die Liebe zum Meer!“

© Tuma

Paolo, Finalist der großen Chance, singt in Graz (16. November), Salzburg (26. 11.) dem Wiener Theater Akzent (8.12.) St Pölten (12.12.) und Klagenfurt (19.12.) begleitet von einem Jugendorchester und regionalen Kinderchören mit bis zu 190 Kindern ein festliches Weihnachtskonzert mit dem Titel „Buon Natale“. "Sie perfekte Gelegenheit, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen und einen unvergesslichen Abend zu erleben"