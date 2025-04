× Schlagzeuger von Kult Rock Band überraschend gestorben

Clem Burke, der bei der Hit-Band Blondie (“Atomic”) den Ton angab, ist mit 70 an Krebs verstorben

„Mit tiefer Trauer geben wir die Nachricht vom Tod unseres geliebten Freundes und Bandkollegen Clem Burke bekannt, der nach einem privaten Kampf gegen den Krebs verstorben ist.“ Debbie Harry und Chris Stein vermelden auf Instagram den Tod ihres Blondie Schlagzeugers Clem Burke.

© Getty Images ×

Neuer Wirbel um Michael Jackson Film

oe24 holt The Doors Alive zum Lovely Days Festival

oe24 schenkt Ihnen die neuen Hits von Elton John

„Clem war nicht nur ein Schlagzeuger; er war das Herzstück von Blondie. Sein Talent, seine Energie und seine Leidenschaft für Musik waren unübertroffen, und sein Beitrag zu unserem Sound und Erfolg ist unermesslich. Über sein musikalisches Können hinaus war Clem eine Quelle der Inspiration – sowohl auf als auch abseits der Bühne.“ heißt es in dem emotionalen Statement.

© Getty Images ×

Und weiter: "Sein lebhafter Geist, seine ansteckende Begeisterung und seine felsenfeste Arbeitsmoral berührten jeden, der das Privileg hatte, ihn zu kennen. Clems Einfluss reichte weit über Blondie hinaus."

Clement Anthony Bozewski stieg 1975 bei Blondie ein und lieferte bis zum letzten Album "Pollinator" (2017) für unzählige Welthits wie "Cal ll Me", "Atomic" oder The Tide is High" den Beat. 1987 trommelte er als Elvis Ramone auch bei den Ramones.