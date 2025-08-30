Alles zu oe24VIP
Tanja Scheichl-Ebenhoch
© Facebook

Pop mit Geige

„Songs Of Hope“ – Zeltner und Scheichl-Ebenhoch mit neuer EP am Start

30.08.25, 10:29
Nach ihrer Single „Sunrise“ melden sich Tanja Scheichl-Ebenhoch und Kurt Zeltner zurück. Mit der EP „Songs Of Hope“ erscheint Ende September ihr nächstes gemeinsames Projekt

Am Freitag, 26. September 2025, veröffentlichen Tanja Scheichl-Ebenhoch und Kurt Zeltner ihre neue EP „Songs Of Hope – Violin Sessions“. Darauf enthalten sind fünf melodiöse Pop-Songs, die an den Erfolg ihrer ersten Zusammenarbeit anknüpfen sollen.

Am 26. September kommt das neue Werk

© Facebook

Die Debütsingle „Sunrise“ läuft weiterhin in mehreren europäischen Radiostationen. Das Konzept, Zeltners markante Stimme und Scheichl-Ebenhochs Violine gleichwertig in Popsongs zu verbinden, gilt als einzigartig. Die Harmonie, die aus den unterschiedlichen Charakteren entsteht, wird als Beleg für das Gelingen genreübergreifender Projekte gesehen.

Für die neuen Stücke zog sich Zeltner in eine Berghütte zurück. Dort schrieb er die „Songs Of Hope“ in einer einzigen Nacht – inspiriert von Selbstreflexion und mit Blick auf eine Welt voller Herausforderungen. Entstanden sind Lieder, die Gefühle transportieren sollen, die schwer in Worte zu fassen sind.

Tanja Scheichl-Ebenhoch

© Facebook

Die Songs versteht Zeltner als eine „brennende Kerze in dieser verdammt dunklen Welt“. Mit diesem Anspruch knüpft die EP an die emotionale Tiefe an, die schon „Sunrise“ auszeichnete, und erweitert sie um neue Facetten.

