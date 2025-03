× Stimm-Probleme: Zittern um Wien-Konzert von Heather Nova

Am Montag soll Heather Nova mit der neuen CD „Breath and Air“ in der Wiener SimmCity aufspielen. Doch die letzten beide Konzerte fielen krankheitsbedingt aus. Wird sie rechtzeitig gesund?

Die für gestern, Samstag in München und heute, Sonntag in Kufstein geplanten Konzerte der Barbados-Pop-Queen Heather Nova („London Rain“) mussten krankheitsbedingt abgesagt werden. Jetzt zittern die Fans um das für Morgen, Montag geplante Wien-Konzert in der SimmCity!

© zeidler ×



„Der Albtraum eines jeden Künstlers – unterwegs krank werden und Shows absagen müssen,“ erklärte Nova Samstagnachmittag den Tour-Stopp auf Facebook und Instagram. Den vorangegangenen Auftritt zur neuen CD „Breath and Air“ am Freitag in der Berliner Gedächtniskirche hat sie noch durchgezogen. Wenn auch mit einer um 3 Songs gekürzter Setliste. „Ich entschied mich, die Show in Berlin durchzuziehen, anstatt sie abzusagen, obwohl ich mich krank fühlte und meine Stimme nicht richtig funktionierte.“

© Getty Images ×



Über Nacht auf Samstag wurde bei Heather Nova aber alles schlimmer und sie musste letztendlich die Notbremse ziehen: „Leider geht es mir heute schlechter und ich kann wirklich nicht singen. Mit fachkundiger Pflege und viel Ruhe hoffe ich, in ein paar Tagen wieder ganz gesund zu sein.“

© zeidler ×

Für die abgesagten Konzerte in München und Kufstein („Es ist das schlimmste Gefühl, euch zu enttäuschen.“) wird aber bereits an Ersatz-Terminen gearbeitet. Für das morgige Wien-Konzert gab es bis Sonntag 11.30 Uhr noch kein Update.