× Tokio Hotel zünden Hit- und Mode-Feuerwerk in Wien

Am Dienstag (18. März) sorgen Tokio Hotel wieder für Kreischalarm in Wien. Mit der neuen Show feiert man das 20-jährige Jubiläum von "Durch den Monsum". Auch mit einem George-Michael-Cover und spektakulären Kostümen.

Beim letzten Wien-Konzert 2019 war auch Heidi-Klum, die damit sogar ihren 46. Geburtstag feierte, mit dabei. Auch am Walk of Stars. Am Dienstag (18. März) wird sie freilich eher nicht an der Seite ihres Ehemanns Tom Kaulitz im Gasometer erwartet. Bislang schwänzte Klum ja alle 7 bisherigen Europa-Konzerte der aktuellen Tokio Hotel Tour, mit der die Kaulitz-Brüder das 20-jährige Jubiläum ihres Debüt-Hits „Durch den Monsun“ feiern.

Und das mit einem gar ungewöhnlichen Schritt: Journalisten und Fotografen sind bei der 22 Song starken Show nämlich nicht erwünscht: Absolutes Presseverbot! Was in Deutschland bereits für einen Aufschrei sorgte: „Mit Pressefreiheit hat das nichts mehr zu tun,“ äzte etwa die renommierte FAZ.



Dabei gäbe es über die neue Show eigentlich viel Positives zu berichten: Vom Opener “Miss It (At All)“, bei dem Bill Kaulitz gleich mit riesigen Engelsflügeln auf einem Podest empor fährt, bis zum Finale “Great Day” zündet man ein Feuerwerk der Emotionen. Auch mit Coverversionen von Kraftklub („Fahr mit mit“), Nina Chubba („Fata Morgana“) oder George Michael („Careless Whisper“), einem Unplugged-Set rund um „In Your Shaddow“ und jeder Menge Kostümwechsel.

So tanzt Bill auch im schwarzen Spaceman-Outfit („The Heart Get no Sleep“), mit Jesus-artiger Dornenkrone („Just A Moment“), in einem überdimensionalen rosa Plüsch-Ensemble (“Love Who Loves You Back“) oder mit weißer Fransen-Jacke („Durch den Monsun“) an.

Seine Mitstreiter Georg Listing (Bass), Gustav Schäfer (Schlagzeug) und auch Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz an der Gitarre halten sich da dezent zurück. Auch neue Songs gibt’s keine. Das letzte Album „2001“ wurde vor rund drei Jahren veröffentlicht und wird live auch nur mit den beiden Songs „Just A Moment“ und „White Lies“ gewürdigt.