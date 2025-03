× Letzte Chance auf Bestpreis-Tickets für ABBAMania

Am 30. März lässt das weltbeste ABBA-Tribute „ABBAMania The Show“ die Wiener Stadthalle beben. Mit Ticket24.at sind Sie zum Bestpreis dabei und erhalten die letzten Tickets sogar um 20 Euro ermäßigt!

1974 sicherten sich ABBA mit „Waterloo“ den Sieg beim Song Contest und ließen in Folge ein unglaubliches Hit-Feuerwerk folgen: “Dancing Queen”, “SOS”, „The Winner Takes It All,” „Chiquitita“, „I Have A Dream“, “Super Trouper” - weit über 300 Millionen-fach verkaufte Hymnen die uns seit Jahrzehnten abtanzen lassen. Am 30. März auch in Wien. Da stoppt das weltweit umjubelte Tribute „ABBAMania The Show“ in der Stadthalle.

© Florian Maen ×

© Patrick Schneiderwind ×

ABBAMania lässt in Wien die schwedischen Chart-Bomben mit einer schillernden Zeitreise durch die 70er und 80er Jahre wieder hochleben. Unterstützt von Musikern der Original ABBA-Band, einem Symphonic Rock Orchester, authentischen Kostümen und Performances sowie einer spektakulären Lichtshow.

© Milan Schmalenbach ×

Mit oe24 tanzen Sie beim ABBA-Tribute zum Bestpreis ab. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für ABBAMania The Show am 30. März in der Wiener Stadthalle jetzt um 20 Euro ermäßigt.

© Milan Schmalenbach ×

Das 20-jährige Bühnenjubiläum von ABBA Mania wird dabei in Wien nicht nur mit einigen der neuen „Voyage“-Songs, mit denen Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad ja 2021 ein Überraschungs-Comeback feierten, zelebriert, sondern auch mit einem großen Special zum 50. Geburtstag von „Mamma Mia!“