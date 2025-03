Verschollener Welt-Star taucht erstmals seit 10 Jahren wieder auf

Jahrelang hatte man sie nicht mehr gesehen. Es war sogar von Entführungs-Szenarien die Rede. Doch jetzt taucht plötzlich wieder ein Foto dieses Welt-Stars in den Sozialen Medien auf.

Keiner hatte damit gerechnet. Mit Songs wie „Mercy“ und „Warwick Avenue“ wurde die britische Sängerin Duffy weltbekannt.

In einem neuen TikTok-Video sorgt sie für Aufsehen. Nur für zwei Sekunden sieht man sie - doch nicht auf einem x-beliebigen Kanal, nein, sondern auf dem Account eines Künstler-Kollektivs namens ".motion. Der Produzent ist für Musik-Remixes bekannt.

Kryptische Botschaft entschlüsselt

Am Ende zwinkert sie mit dem rechten Auge, bevor ihre alten Konzertmitschnitte gezeigt werden. Auch wenn es nicht direkt von ihr neue Musik geben mag, und sie weiterhin offenbar auch nicht in der Öffentlichkeit stehen will - klar ist, dass es von ihren Songs jetzt einen coolen Remix geben dürfte.

Opfer von Vergewaltigung

Erstaunlich dabei ist, dass man sie das erste Mal seit ganzen 10 Jahren wieder sieht. Doch dies hat auch einen leider schrecklichen Grund. Die Sängerin berichtete von einem Leidensweg in den 2010er Jahren, denn damals wurde sie Opfer einer Entführung und einer Vergewaltigung. Sie hatte angegeben, dass sie längere Zeit festgehalten und missbraucht wurde.