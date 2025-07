Vor Mega-Show in Wien: Robbie Williams mit wilder Backstage-Party

Robbie Williams liefert im Wiener Ernst-Happel-Stadion richtig ab. Schon vor der Mega-Show feiert er mit seiner Crew backstage wild.

Robbie Williams ließ die Fans am Samstagabend in Wien rund 20 Minuten warten, doch um 20:40 Uhr ging es dann endlich los – und wie! Elvis Presley, Freddie Mercury, David Bowie und John Lennon loben beim Intro Robbie als "besten Entertainer der Welt" - natürlich in KI-Form, bevor der Kult-Star die Bühne betrat und gleich beim ersten Song "Rocket" einen Bungee-Jump hinlegte und gleich danach mit "Let Me Entertain You" die 50.000 Fans im Wiener Happel Stadion zu Begeisterungsstürmen hinriss.

„Guten Abend Vienna!“ rief der Superstar ins Mikro und legte direkt mit einem frechen Britpop-Medley nach. Dabei scherzte er: „Are you Scheiße, Vienna?“, weil das Publikum beim Mitsingen schwächelte. Daraufhin gaben die Fans alles und sangen lautstark mit. "Austria I fucking love you" bedankte sich Robbie, bevor er ein wahres Hit-Feuerwerk zündete.

Einen kleinen Einblick hinter die Kulissen

Einen Tag nach dem Konzert-Spektakel gibt seine Ehefrau Ayda Field einen Einblick hinter die Kulissen. Sie teilte auf Instagram eine Story, in der die gesamte Crew vor dem Wien-Auftritt ausgelassen zu "Jump Around" von House of Pain abging.

Ayda konnte in diesem Video zeigen, dass Robbie nicht der einzige Entertainer im Haus ist. Sie tanzte direkt vor der Kamera, sang und feierte mit der Crew mit.