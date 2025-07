Geheimer Friedensgipfel enthüllt: Kommt die royale Versöhnung zwischen Charles und Harry?

Die hochrangigen Berater von König Charles und dem Herzog von Sussex treffen sich zu Gesprächen in der Nähe des königlichen Palastes.

König Charles und Prinz Harry wagen einen ersten Schritt in Richtung Versöhnung. Wie die Mail on Sunday berichtet, fand vergangene Woche ein geheimes Treffen hochrangiger Vertrauter beider Seiten in London statt – und könnte der Auftakt zu einem Ende des jahrelangen Familienzwists sein.

Das Gespräch, von Insidern als „erster Schritt in einem Friedensprozess“ bezeichnet, wurde in einem exklusiven Londoner Club nur drei Minuten vom Clarence House – Charles’ London-Residenz – entfernt geführt. Der Ort passt: Der „Royal Over-Seas League“ (ROSL) steht ganz im Zeichen internationaler Freundschaft – und König Charles ist selbst Schirmherr.

Ob Charles oder Harry die Initiative ergriffen hat, ist unklar. Doch das Signal ist eindeutig: Beide Seiten sind offenbar bereit für einen Neuanfang.

Wer war dabei?

Prinz Harry wurde von Meredith Maines, seiner Kommunikationschefin aus Kalifornien, vertreten. Für König Charles war Tobyn Andreae, sein Pressechef, vor Ort. Auch Liam Maguire, der Harrys britische PR koordiniert, war beim Treffen dabei. Die drei wurden beim gemeinsamen Gespräch auf der Gartenterrasse des Clubs gesehen, später setzten sie es im Inneren fort.

Andreae hatte sogar ein Geschenk im Gepäck – eine Flasche von Berry Bros & Rudd, dem traditionsreichen Hoflieferanten für Wein und Spirituosen.

Was wurde besprochen?

Offiziell gab es keine Agenda – laut Insidern ging es bei „Casual Drinks“ um erste Signale der Öffnung. Themen wie Harrys kritische BBC-Äußerungen über den Entzug seines Polizeischutzes wurden ebenso angesprochen wie der Wunsch nach einem Kontakt zwischen Charles und seinen Enkeln Archie (6) und Lilibet (4).

Trotz aller vorherigen Verletzungen – etwa durch Harrys Memoiren oder öffentliche Interviews – zeigt sich König Charles laut Insidern weiter hoffnungsvoll, eine Beziehung zu seinem Sohn und dessen Familie aufbauen zu können.