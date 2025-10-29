Yungblud: Luxus-Mahl vor heißem Stadthallen-Konzert

Heute Abend lässt der Yungblud 13.000 Fans in der Stadthalle ausflippen. Auch mit heißer Oben Ohne Show. Schon gestern schaute er bei Stargastronom Konstantin Filippou vorbei.

„Habe diesen Typen heute in meinem Lieblings-Mittagslokal getroffen. Ich habe ihn zum Abendessen ins „O boufés“ eingeladen. Mal sehen, ob er kommt.“ Stargastronom Konstantin Filippou durfte sich am Dienstag über hohen Besuch freuen. Rock-Durchstarter Yungblud, der heute, Mittwoch13.000 Fans in der Stadthalle ausflippen lässt, schaute zum Lunch vorbei. Erinnerungsfoto mit dem Küchenchef inklusive . „Wer hat hier wem um ein Selfie gebeten?“ scherzen Filippous Fans darüber auf Instagram.

© Getty Images

Dass Yungblud beim Mittagessen sofort erkannt wurde, war gar nicht so logisch: Normalerweise tobt er ja vor allem Oben Ohne über die Bühne. So auch beim Stadthallen-Konzert zur Hit-CD „Idols“, wo er neben Kulthits wie „Ghosts“, „The Funeral“ oder „superdeadfriends“ auch das Ozzy-Osbourne-Tribute „Changes“ anstimmen wird.