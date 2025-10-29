Yungblud rockt Wien mit Ozzy-Tribute und Striptease

Scharf, schärfer, Yungblud! Die heißeste Aktie des Rock lässt heute 13.000 Fans in der Stadthalle ausflippen. Mit Vollpower Show, Striptease und dem emotionalen Tribute „Changes“ für Ozzy Osbourne.

Emotionelles Tribute für Ozzy Osbourne („Changes“), Sensation-Duett mit Aerosmith ("My Only Angel") und eine innerhalb von nur 60 Sekunden (!) ausverkaufte US-Tournee. Der britische Durchstarter Yungblud ist aktuell die heißeste Aktie des Rock. Und das im wahrsten Sinne. Kein Konzert ohne sexy Oben-Ohne-Auftritt! Jetzt strippt er wieder in Wien. Heute Mittwoch (29. Oktober) wirbelt Dominic Richard Harrison, so das Rock-Pin-Up bürgerlich, mit der Vollpower-Show zur aktuellen Hit-CD „Idols“ durch die Wiener Stadthalle.

© Getty Images

© Getty Images

Der größte Rock-Hit des Herbsts. Die 13.000 Tickets sind ja bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Und werden auf willhaben schon mit einem Aufschlag bis zu 50 Prozent verkauft. Bis dahin war es freilich ein harter Weg. Das Österreich-Debüt ging ja im September 2017 beim Waves-Festival im WUK noch weit vorbei am Mainstream über die Bühne. Da waren gerade mal die ersten Singles “King Charles” und "I Love You, Will You Marry Me" spruchreif. Doch mit 7 weiteren Austro-Gastspielen, u.a. bei den Top-Festivals „Nova Rock“ (2023) und „Frequency“ (2019, 2024) rockte sich Yungblud in alle Herzen.

© Instagram

In das von Mentor Ozzy Osbourne ja sowieso. Der spielte 2022 auch im Video zum Hit „The Funeral“ mit und holte Yungblud natürlich auch zu seinem Abschieds-Konzert „Back to the Beginning“, wo er mit dem Black-Sabbath-Cover „Changes“, das auch als Benefiz-Single veröffentlichte wurde, eines der ganz großen Highlights setze. „Er hat einen fantastischen Job gemacht. Ich selbst hätte das nicht besser hinbekommen," zeigte sich Ozzy so kurz vor seinem Tod mehr als gerührt.

Heute ertönt das mittlerweile über 10 Millionen Mal auf YouTube geklickte Ozzy-Tribute natürlich auch in der Stadthalle. Als 9. Song einer Vollpower-Show bei der Yungblud zwischen meterhohen Luftsprüngen und dem obligaten Oben-Ohne-Auftritt auch die Essenz der aktuellen Hit-CD „Idols" und eine Solo-Version des Aerosmith-Duetts "My Only Angel" liefert.