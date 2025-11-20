10 Jahre Wiener Alm: Kesch feiert mit prominenten Gästen

Die Wiener Alm feierte ihr 10-jähriges Jubiläum mit einem stimmungsvollen Opening im Prater – inklusive prominenter Gäste, traditionellem Hüttenflair und einem Rückblick auf eine Dekade voller exklusiver Events.

Seit mittlerweile zehn Jahren zählt die Wiener Alm von Kesch zu den begehrtesten Eventlocations für exklusive Feiern mitten in Wien. Zum Jubiläum der Pop-up-Almhütte lud Kesch zum traditionellen Opening, bei dem rund 150 Gäste gemeinsam feierten. Unter ihnen waren auch Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister, Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel, Speedskaterin Elisabeth Schrenk und Strongman und oe24-Fitness-Experte Matthias Göth.

Thomas Kenyeri, Matthias Göth, Lukas Schütz © Martin Steiger

Die Idee hinter der Location

Kesch-Geschäftsführer Lukas Schütz blickt auf die Entstehung zurück: "Für unsere Kunden haben wir in Wien oft verzweifelt Locations für Weihnachtsfeiern mit 20–140 Gästen zu guten Konditionen, echter Exklusivität und Party gesucht. Außerdem sind sich viele Locations ähnlich. Also haben wir eine Lücke geschlossen – mit einer unverwechselbaren, urigen, exklusiven Pop-up-Almlocation mitten im Prater, mit Blick aufs Riesenrad. Nicht 'more of the same', sondern die Wiener Alm. 10 Jahre später sind wir stolz, knapp 40.000 Gästen eine von insgesamt rund 500 magischen Feiern geboten zu haben."

Prominenter Tortenanschnitt

Michaela Dorfmeister © Martin Steiger

Den Anschnitt der Geburtstagstorte übernahmen Michaela Dorfmeister, Nicole Trimmel und Matthias „Cheezy“ Göth. Dorfmeister und Trimmel gratulierten zum Jubiläum, Matthias Göth bot humorvoll seine Unterstützung an: "Vor ein paar Jahren habe ich für den Weltrekord im Maßkrugtragen geübt und schaffte 28 Maßkrüge über 50 Meter – falls ich jetzt für eine Weihnachtsfeier in der Wiener Alm gebucht werde, würde ich mir immer noch 25 Maß zutrauen."