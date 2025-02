67. Opernball: Nadine Mirada zeigt ihre Traumrobe

Oberösterreicherin Nadine Mirada gewährt oe24 einen exklusiven Einblick in ihre Ballgarderobe.

Der 67. Wiener Opernball wird heuer einer Fashion-Show gleichen - so viele Models laufen hier über den roten Teppich. Eine von ihnen ist Topmodel Nadine Mirada. Die hübsche Oberösterreicherin hat jetzt endlich auch ihr Outfit für den Ball der Bälle gefunden. Das zarte Paillettenkleid mit Federschleppe und transparenten Elementen stammt von Designer Georges Makaroun. Auch letztes Jahr trug sie ein Prinzessinnenkleid des libanesischen Designers.

50 Karat aus dem Labor

Ihren Schmuck bezieht Mirada wie immer von Mandana. „50 Karat. Und alle Diamanten sind lab-grown, also nachhaltig“, verrät sie. Tanzschuhe und Tasche stellt heuer erneut Humanic zur Verfügung. Sollte die Beauty ihren Füßen dann doch einmal eine Tanzpause gönnen wollen, so kann sie sich in der Loge von Koppensteiner entspannen. Zu finden ist diese im zweiten Rang links. Letztes Jahr war es Loge 13, heuer verfolgt sie aus Loge 10 das rege Treiben.

Model-Tanz

Neben Nadine Mirada werden am 27. Februar zahlreiche weitere internationale Models wie Leni Klum, Franziska Knuppe, Amira Aly und Candice Swanepoel über das Tanzparkett schweben.