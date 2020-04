Entschleunigung. Es war ein Marathon-Jahr für Andreas Gabalier (35). Ausverkaufte Stadien und zahlreiche TV-Auftritte verlangten dem Chart-Stürmer einiges ab. Aus diesem Grund zog er sich Ende letzten Jahres aus der Öffentlichkeit zurück.

Eigentlich wollte er bis zum Sommer Kraft tanken, doch die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Neuer Song schon auf Platz 1 der iTunes-Charts

Comeback. So meldete sich Gabalier dieser Tage mit seiner Corona-Hymne Neuer Wind lautstark zurück. Der Song schoss vom Start weg auf Platz 1 der iTunes-Charts. Jetzt legt der Superstar noch einmal nach. „Die Volks-Rock’n’Roll One Man Show“, postete er auf Facebook und kündigt damit sein Wohnzimmerkonzert am Montag um 19 Uhr auf Facebook an.

Zittern. Ob sein großes Fan-Festival am 15. August in München für 170.000 Leute stattfinden wird, ist allerdings noch unklar. Zu wünschen wäre es ihm.

Gabalier: "Es ist Ruhe und Stille eingekehrt"

oe24.TV: Was sind die Grundgedanken des neuen Songs?



Andreas Gabalier: Es weht jetzt ein neuer Wind. Es gibt Entschleunigung, aber auch Sorgen beruflicher und gesundheitlicher Natur. Parallel dazu ist aber Ruhe und Stille eingekehrt. Wenn ich im Wald spazieren gehe und in den Nachbarsgärten wieder Leben sehe, dann ist das schön.

oe24.TV: Hast du eigentlich noch Kontakt zu deiner Mama, die du über alles liebst?



Gabalier: Ich sehe niemanden, aber wir telefonieren sehr viel. Ich stelle dann mein Handy oft schon am Nachmittag wieder in den Flugmodus, damit ich zum Arbeiten komme.

oe24.TV: Gibt es also auch nach wie vor keine neue Frau an deiner Seite?



Gabalier: Ich bin alleine zu Hause und wenn es mit der Silvia nicht geklappt hat, dann wird es auch mit einer anderen äußerst schwierig.