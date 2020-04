Klum-Show: Austro-Models in den Top 10

Endspurt. Donnerstagabend tanzten sich zehn angehende Models bei Germany’s Next Topmodel in den engsten Kreis der Favoritinnen. Let’s Dance-­Profi Massimo Sinató legte dabei mit den Mädels eine heiße Sohle aufs Parkett. Und obwohl Austro-Kandidatin und Geheim-Favoritin Tamara eine erfahrene Tänzerin ist, zeigte sie eine eher schwache Performance. Dafür machte sie allerdings beim Unterwasser-Shooting gute Figur und sicherte sich damit doch noch ihren Platz in den Top 10.

© TV NOW Auch Maureen ist weiter dabei.

© TV NOW Tamara gilt als eine der Favoritinnen.

Rot-weiß-rot. Und auch für die beiden anderen heimischen Ladys lief es perfekt. Maureen und ­Sarah P. sind ebenfalls unter den besten zehn Models und rittern um die Beauty-Krone – inklusive Model-Vertrag.