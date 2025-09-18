Alkotest und Polizei-"Festnahme" für ORF-Star Andi Knoll

Es sind wilde Szenen, die da in einem Clip im Internet zu sehen sind. Am Ende klicken für Andi Knoll gar die Handschellen - aber warum?

„Warum wird der Andi Knoll von mir verhaftet?“, fragt Kabarettistin und Content Creatorin Ina Jovanovic in einem Instagram-Video – und zeigt, wie der beliebte ORF-Star bei einem vermeintlichen Polizeieinsatz gestoppt wird. Selbst ein Alkotest, der 0,0 Promille anzeigt, bewahrt ihn nicht davor, dass ihm Handschellen angelegt werden sollen.

Fakt oder Mythos

Doch alles nur Spaß: Die ungewöhnliche Szene entstand im Rahmen der YouTube-Serie „Fakt oder Mythos“. Für eine Folge durfte Jovanovic selbst in die Rolle der Polizistin schlüpfen. „Es war eine richtig aufregende Erfahrung für mich“, erzählt sie.





Autofahrer bremsten ab

Wie echt ihr Auftritt wirkte, merkte die Kabarettistin sofort: „Die Leute sind tatsächlich langsamer gefahren, als sie mich da am Straßenrand stehen sahen. Die dachten wirklich, ich sei eine echte Polizistin“, sagt sie lachend.

Auch Knoll nahm’s mit Humor

Und Andi Knoll? Der ORF-Moderator ließ sich die „Festnahme“ mit einem Schmunzeln gefallen – und hatte beim Dreh sichtlich genauso viel Spaß wie seine „vermeintliche Verhaftungsbeamtin“.