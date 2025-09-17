Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
TV-Hammer: ER wird der neue "Tatort"-Kommissar in Wien
© Instagram

Frischer Wind

TV-Hammer: ER wird der neue "Tatort"-Kommissar in Wien

17.09.25, 23:36
Teilen

Die Spekulationen rund um die künftige Besetzung des Wiener „Tatort“ nehmen Fahrt auf – und ein Name sticht dabei besonders hervor: Laurence Rupp. 

Der 38-jährige Schauspieler gilt laut Brancheninsidern als heißester Kandidat für die Nachfolge des beliebten Ermittler-Duos Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer.

Offiziell will der ORF die neuen Gesichter zwar erst Ende des Jahres präsentieren, doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Abwegig wäre Rupps Engagement nicht: Der Wiener bewies bereits im preisgekrönten Kinofilm „Cops“, dass er als Polizist auf der Leinwand zu überzeugen weiß. Aktuell ist er außerdem im Kinodrama „Zweitland“ zu sehen – ein weiteres Beispiel für seine Vielseitigkeit.

Fest steht jedoch: Auch der nächste „Tatort“-Ermittler wird nicht allein auf Verbrecherjagd gehen. Wie gewohnt wird ein Duo vor der Kamera stehen. Wer an Rupps Seite treten könnte, ist derzeit noch völlig offen. Diskutiert werden sowohl aufstrebende Talente wie Julia Edtmaier, Agnes Hausmann, Tala Al-Deen oder Marlene Hauser als auch bekannte TV-Gesichter wie Salka Weber, Miriam Fussenegger oder Julia Franz Richter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden