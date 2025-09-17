TV-Hammer: ER wird der neue "Tatort"-Kommissar in Wien

Die Spekulationen rund um die künftige Besetzung des Wiener „Tatort“ nehmen Fahrt auf – und ein Name sticht dabei besonders hervor: Laurence Rupp.

Der 38-jährige Schauspieler gilt laut Brancheninsidern als heißester Kandidat für die Nachfolge des beliebten Ermittler-Duos Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer.

Offiziell will der ORF die neuen Gesichter zwar erst Ende des Jahres präsentieren, doch schon jetzt brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Abwegig wäre Rupps Engagement nicht: Der Wiener bewies bereits im preisgekrönten Kinofilm „Cops“, dass er als Polizist auf der Leinwand zu überzeugen weiß. Aktuell ist er außerdem im Kinodrama „Zweitland“ zu sehen – ein weiteres Beispiel für seine Vielseitigkeit.

Fest steht jedoch: Auch der nächste „Tatort“-Ermittler wird nicht allein auf Verbrecherjagd gehen. Wie gewohnt wird ein Duo vor der Kamera stehen. Wer an Rupps Seite treten könnte, ist derzeit noch völlig offen. Diskutiert werden sowohl aufstrebende Talente wie Julia Edtmaier, Agnes Hausmann, Tala Al-Deen oder Marlene Hauser als auch bekannte TV-Gesichter wie Salka Weber, Miriam Fussenegger oder Julia Franz Richter.