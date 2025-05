amfAR Gala in Salzburg: Keszlers Star-Geheimnis

Die hochkarätige Benefizgala findet erstmals in Österreich statt. Life+-Chef Gery Keszler übernimmt die Organisation. Am Dienstag stellte er seine Pläne vor.

Am 24. August 2025 wird Salzburg zur glanzvollen Kulisse eines Abends, der Kunst, Kultur und gesellschaftliches Engagement auf einzigartige Weise verbindet. Erstmals findet die international gefeierte amfAR Gala, eine der bedeutendsten Benefizveranstaltungen im Kampf gegen AIDS, in Österreich statt.

Im Rahmen eines Presse-Events im Schloss Leopoldskron gewährte Gery Keszler erste Einblicke in das Programm der Gala, die im barocken Ambiente der Salzburger Residenz abgehalten wird. Im Anschluss an das festliche Dinner folgt eine exklusive Afterparty im legendären Schloss Leopoldskron.

Lidia Baich strahlte in Rot. © Andreas Tischler ×

Eine Gala mit Botschaft

Die Veranstaltung fällt in die Hochphase der Salzburger Festspiele und versteht sich als deren künstlerisch inspiriertes Echo. Die Gala wird nicht nur durch 400 hochkarätige Gäste in Couture-Roben geprägt, sondern durch eine szenisch gestaltete Inszenierung mit Anleihen bei Hofmannsthal, Reinhardt und Strauss – ein moderner „Jedermann“, der existentielle Fragen von Macht, Besitz, Endlichkeit und Solidarität thematisiert.





Musikalisch spannt sich der Bogen von Klassik bis Funk. Der emotionale Auftakt: Die Star-Geigerin Lidia Baich wird auf Mozarts Originalinstrumenten spielen – der Costa-Violine und dem Clavichord, das zu Lebzeiten Mozarts als sein Lieblingsinstrument galt. Möglich macht dies die Internationale Stiftung Mozarteum, die beide historischen Klangkörper bereitstellt und so eine einzigartige Verbindung zwischen Musikgeschichte und sozialem Engagement schafft.

Große Namen, große Gesten

Die Veranstaltung steht unter dem Ehrenschutz von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und der designierten Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Unterstützt von prominenten Partnern wie BMW, Vivienne Westwood, Falstaff und Dahlmann Catering wird ein Abend der Extraklasse realisiert – stilvoll, emotional, sinnstiftend.

Ein zentrales Highlight ist die von Star-Auktionator Simon de Pury geleitete Live-Auktion. Unter den Auktionsobjekten:

ein eigens von Designer Elie Saab gestalteter MINI Cooper S,

neu interpretierte Festspielkostüme von Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood,

sowie eine aufwendig hergestellte Replik der barocken Krönungskutsche von Joseph II.

Kulinarik trifft Weltklasse

Für das Galadinner zeichnet Dahlmann Catering verantwortlich – unter der kreativen Leitung von Jannic Stockhausen, einem der spannendsten jungen Köche der deutschsprachigen Spitzengastronomie. Dazu kuratiert Falstaff unter dem Titel „Best of Austria“ edle Weine von Winzergrößen wie Bründlmayer, Scheiblhofer, der Domäne Wachau und Gerhard Kracher – insgesamt über 900 Flaschen für einen guten Zweck.

Andreas Kronthaler, Arabel von Karajan und Gery Keszler © Andreas Tischler ×

Afterparty mit Symbolkraft

Im Anschluss lädt Schloss Leopoldskron zur rauschenden Afterparty – mit internationalen DJs, Signature-Drinks und einer Hommage an das 60-jährige Jubiläum von The Sound of Music. „Wir brauchen diese Feste, um Hoffnung zu feiern“, so Keszler. „Und um jene zu unterstützen, die fernab des Rampenlichts leben.“

Eine Mission mit Geschichte

Die Partnerschaft zwischen LIFE+ und amfAR begann 2005 – seither unterstützten Stars wie Sharon Stone, Hilary Swank, Milla Jovovich und Janet Jackson die gemeinsame Mission. Die amfAR Gala Salzburg ist für Keszler eine „natürliche Fortsetzung des Life Ball in Wien“. Ob und welche internationalen Stargäste bei der großen Gala dabei sein werden, ließ Keszler noch offen.