Andreas Gabalier: Pamela Reif schickt "Busserl" und sorgt für Liebes-Gerüchte!

Der Volks-Rock'n'Roller kommt dieser Tage gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Pamela Reif scheint seine neue Traumfrau zu sein.

I glaub, i spinn!“ – mit diesen Worten sorgt Andreas Gabalier (40 derzeit für neugierige Blicke auf Instagram. Der Volks-Rock’n’Roller postete ein verschmitztes Selfie aus dem Wohnzimmer, inklusive Herz-Emoji – und verriet dabei: Fitness-Influencerin Pamela Reif hat ihm ein „Busserl“ geschickt.

Mehr lesen:

Was genau hinter dem virtuellen Kuss steckt, bleibt offen – aber Gabalier zeigt sich begeistert. In seiner Insta-Story lässt er seine Fans an seinem Workout teilhaben: vor dem Fernseher, durchtrainiert, schweißtreibend – und angeleitet von der deutschen Fitness-Queen höchstpersönlich. Seine Schwärmerei kann Gabalier hier nicht verbergen.

Pamela Reif © Chris Singer

Pamela Reif, mit Millionen Followern auf Instagram und YouTube eine der erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Europas, scheint also derzeit Gabaliers persönliche „Tour-Trainerin“ zu sein. Und das nicht ohne Grund: Der Steirer steht aktuell mitten in seiner großen Sommer-Tour, bei der er körperlich alles gibt.

Andreas Gabalier schwärmt auf Instagram von Pamela Reif. © Instagram

Gerüchteküche

Viele Fans fragen sich nun natürlich: Läuft da mehr zwischen dem Volks-Rock’n’Roller und der feschen Fitness-Influencerin? Schließlich ist Andreas Gabalier seit seiner Trennung von TV-Moderatorin Silvia Schneider offiziell Single. Über sechs Jahre lang waren die beiden ein Traumpaar der österreichischen Promiszene, ehe sie 2019 ihre Beziehung beendeten.





Seitdem wurde der Musiker nicht mehr öffentlich an der Seite einer Frau gesichtet. Ob Pamela Reif nun womöglich mehr als nur virtuelle Trainerin ist? Das bleibt vorerst sein Geheimnis – doch die Fan-Gerüchteküche brodelt bereits heftig.

Gabalier live in Kitzbühel und Wien

Die Fans dürfen sich auf schweißtreibende Abende freuen – nicht nur beim Training, sondern auch auf der Bühne:

15. & 16. August – Kitzbühel



31. Oktober – Tour-Finale in Wien

Ob Pamela Reif bei einem der Konzerte persönlich vorbeischaut? Andreas Gabalier genießt das kleine Social-Media-Stelldichein jedenfalls sichtlich.