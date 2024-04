Austro-Rapper Money Boy: Verliebt in Melody Haase

In letzter Zeit wurde es ruhig um den skurrilen Austro-Rapper Money Boy - jetzt meldet er sich zurück. Zwar nicht mit einem Hit, aber dafür mit neuer Liebe.

Via Instagram verkündete die einstige deutsche DSDS-Kandidatin Melody Haase ihre Beziehung zum Austro-Rapper Money Boy. Zwar gibt es noch kein offizielles Statement der beiden, doch die Bilder sprechen für sich. Knutschend im Tonstudio oder aneinander geschmiegt im Fahrstuhl - so zeigt sich das Paar in den sozialen Netzwerken. Und ihre Fans lieben es! Jetzt ist es raus, euch alles Gute", "Das Power-Paar, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchte" oder "Herzlichen Glückwunsch, ich hab es schon geahnt. Ich hoffe, er behandelt dich wie 'ne Prinzessin", posten User auf Haases Insta-Profil.

Entstanden sein dürften die Fotos in Wien, wo sie mit Money Boy an ihrem neuen Album gearbeitet hat. Und auch er postet fleißig von gemeinsamen Aktivitäten wie Eisessen beim Tichy am Wiener Reumannplatz.

Melody Haase © Instagram

Doch es hagelt auch Kritik für das Paar. Manch einer glaubt zu wissen, dass alles nur eine PR-Aktion für Melodys kommendes Album ist.