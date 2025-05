Begräbnis von Peter Rapp: Familie und Fans nehmen Abschied

Die Entertainer-Legende tritt die letzte Reise an. Seine Töchter sind dankbar für die große Anteilnahme.

Heute nehmen Familie, Freund und Fans, denn auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen ist jede und jeder willkommen, Abschied von Show-Legende Peter Rapp.

Öffentlich zugänglich

In Halle 2 des Wiener Zentralfriedhofs ist der Sarg drapiert, rundherum finden sich letzte Wünsche an Kränzen. Die öffentliche Verabschiedung findet von 10-12 Uhr statt, danach nimmt die Familie Abschied.

Lebensfreude

Sein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof wird von einem Goldregenstrauch geschmückt – dem einzigen Wunsch, den er jemals hinsichtlich seiner letzten Ruhestätte geäußert hatte. Der Strauch mit den leuchtend gelben Blüten soll ein Symbol für Lebensfreude sein – etwas, das Rapp wie kaum ein anderer verkörperte.

Ehrengrab

Dass ihm ein Ehrengrab in unmittelbarer Nachbarschaft zu Künstlerkollegen wie Udo Jürgens und Willi Resetarits zuteilwird (oe24 berichtete), hätte Rapp sehr stolz gemacht. Seine Familie sieht darin ebenfalls eine besondere Form der Anerkennung für ein Leben, das ganz im Zeichen der Unterhaltung stand – und für einen Menschen, der sich selbst nie zu wichtig nahm. Eine sehr öffentliche Abschiedsfeier geplant. Tochter Rebecca Rapp sagt gegenüber oe24: „Er hat all das verdient. Ich freue mich, dass er so gefeiert wird."