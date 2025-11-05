"Better Together": Toni Mörwalds neue "Palazzo"-Show lockt VIPs zur Premiere

Ein Abend für Genießer, Träumer und Staunende: Mit der neuen Show "Better Together" feiert der Toni Mörwald "Palazzo" Premiere im Prater. Geboten werden nicht nur spektakuläre Artistik und Live-Musik, sondern auch ein Vier-Gänge-Menü vom Starkoch selbst – ein Erlebnis, das alle Sinne verführt.

Wenn der Spiegelpalast im Wiener Prater seine Türen öffnet, verwandelt sich der Abend in ein Fest der Lebensfreude. Unter dem Motto "Better Together" lädt die neue "Palazzo"-Spielzeit dazu ein, das Miteinander zu feiern – mit Humor, Herz und spektakulären Showmomenten. Regisseurinnen Verena Schmidt und Sabine Rieck haben eine energiegeladene Inszenierung geschaffen, die Weltklasse-Artistik, Musik und Emotion vereint. Auf der Bühne zeigen internationale Künstlerinnen und Künstler Darbietungen, die an die Grenzen des physisch Möglichen gehen – und sie oft spielerisch überwinden.

Zu den Highlights zählen Josefina und Daniel aus Argentinien, die mit ihrer Fangstuhl-Nummer in schwindelerregender Höhe das Publikum in Atem halten. Ihre anmutigen Figuren und präzisen Bewegungen werden zur poetischen Hommage an Vertrauen und Balance. Mohammed Husseni und Mohammed Ramadhani aus Tansania demonstrieren in ihrer Hand-auf-Hand-Akrobatik absolute Körperbeherrschung und perfekte Synchronität – eine physische Verkörperung des Show-Mottos "Better Together".

Die prominenten Gäste der Premiere erwartete so im opulenten Spiegelpalast ein Abend voller Spannung, Musik und Gänsehaut. Mit dabei waren u.a. Sport-Unternehmer Fadi Merza, der Lugner-Clan mit Mausi, Leo und Jacky, Schauspiel-Paar Barbara Wussow und Albert Fortell mit Magier-Sohn Nikolaus Fortelni, Kabarettistin Andrea Händler, u.v.m.

Toni Mörwald mit Familie, Leo und Jacqueline Lugner, Erich Altenkopf und Lilian Klebow mit Kids, Nikolaus Fortelni, Barbara Wussow und Albert Fortell, Margarita Gavrielova, Fadi Merza und Christina Lugner, Corinna Kamper und Markus Wadsak, Andrea Händler mit Ehemann Franz, Christa Kummer mit Begleitung

Feinste Köstlichkeiten

Auch kulinarisch ist "Better Together" ein Erlebnis: Toni Mörwald serviert ein neues Vier-Gänge-Menü, das spielerisch zwischen Tradition und Raffinesse pendelt. Den Auftakt bildet ein Ziegenkäse-Karamell-Törtchen mit Chili-Walnuss-Crunch, gefolgt von einem Winterkabeljau-Medaillon auf Belugalinsen. Als Hauptgang kommt ein Duett von der Ente auf den Teller – mit Rieslingapfel, Champagnerkraut und Honig-Jus. Zum süßen Finale wird ein Schokoladen-Craquelin mit Cassis-Sorbet serviert. Vegetarische und Kindermenüs runden das Angebot ab.