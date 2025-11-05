Alles zu oe24VIP
© Tischler

Im Spiegelpalast

"Better Together": Toni Mörwalds neue "Palazzo"-Show lockt VIPs zur Premiere

05.11.25, 19:11
Teilen

Ein Abend für Genießer, Träumer und Staunende: Mit der neuen Show "Better Together" feiert der Toni Mörwald "Palazzo" Premiere im Prater. Geboten werden nicht nur spektakuläre Artistik und Live-Musik, sondern auch ein Vier-Gänge-Menü vom Starkoch selbst – ein Erlebnis, das alle Sinne verführt.

Wenn der Spiegelpalast im Wiener Prater seine Türen öffnet, verwandelt sich der Abend in ein Fest der Lebensfreude. Unter dem Motto "Better Together" lädt die neue "Palazzo"-Spielzeit dazu ein, das Miteinander zu feiern – mit Humor, Herz und spektakulären Showmomenten. Regisseurinnen Verena Schmidt und Sabine Rieck haben eine energiegeladene Inszenierung geschaffen, die Weltklasse-Artistik, Musik und Emotion vereint. Auf der Bühne zeigen internationale Künstlerinnen und Künstler Darbietungen, die an die Grenzen des physisch Möglichen gehen – und sie oft spielerisch überwinden.

Toni Mörwalds

Toni Mörwalds "Palazzo"

© Palazzo

Zu den Highlights zählen Josefina und Daniel aus Argentinien, die mit ihrer Fangstuhl-Nummer in schwindelerregender Höhe das Publikum in Atem halten. Ihre anmutigen Figuren und präzisen Bewegungen werden zur poetischen Hommage an Vertrauen und Balance. Mohammed Husseni und Mohammed Ramadhani aus Tansania demonstrieren in ihrer Hand-auf-Hand-Akrobatik absolute Körperbeherrschung und perfekte Synchronität – eine physische Verkörperung des Show-Mottos "Better Together".

Toni Mörwalds

Toni Mörwalds "Palazzo"

© Palazzo

Die prominenten Gäste der Premiere erwartete so im opulenten Spiegelpalast ein Abend voller Spannung, Musik und Gänsehaut. Mit dabei waren u.a. Sport-Unternehmer Fadi Merza, der Lugner-Clan mit Mausi, Leo und Jacky, Schauspiel-Paar Barbara Wussow und Albert Fortell mit Magier-Sohn Nikolaus Fortelni, Kabarettistin Andrea Händler, u.v.m. 

VIPs feiern die "Palazzo"-Premiere

  • Christa Kummer mit Begleitung 1/8
    Toni Mörwald mit Familie
  • Christa Kummer mit Begleitung 2/8
    Leo und Jacqueline Lugner
  • Christa Kummer mit Begleitung 3/8
    Erich Altenkopf und Lilian Klebow mit Kids
  • Christa Kummer mit Begleitung 4/8
    Nikolaus Fortelni, Barbara Wussow und Albert Fortell
  • Christa Kummer mit Begleitung 5/8
    Margarita Gavrielova, Fadi Merza und Christina Lugner
  • Christa Kummer mit Begleitung 6/8
    Corinna Kamper und Markus Wadsak
  • Christa Kummer mit Begleitung 7/8
    Andrea Händler mit Ehemann Franz
  • Christa Kummer mit Begleitung 8/8
    Christa Kummer mit Begleitung

© Tischler

Toni Mörwald mit Familie 

© Tischler

Leo und Jacqueline Lugner 

© Tischler

Erich Altenkopf und Lilian Klebow mit Kids 

© Tischler

Nikolaus Fortelni, Barbara Wussow und Albert Fortell 

© Tischler

Margarita Gavrielova, Fadi Merza und Christina Lugner 

© Tischler

Corinna Kamper und Markus Wadsak 

© Tischler

Andrea Händler mit Ehemann Franz 

© Tischler

Christa Kummer mit Begleitung 

Feinste Köstlichkeiten

Toni Mörwald

Toni Mörwald 

© Tischler

Auch kulinarisch ist "Better Together" ein Erlebnis: Toni Mörwald serviert ein neues Vier-Gänge-Menü, das spielerisch zwischen Tradition und Raffinesse pendelt. Den Auftakt bildet ein Ziegenkäse-Karamell-Törtchen mit Chili-Walnuss-Crunch, gefolgt von einem Winterkabeljau-Medaillon auf Belugalinsen. Als Hauptgang kommt ein Duett von der Ente auf den Teller – mit Rieslingapfel, Champagnerkraut und Honig-Jus. Zum süßen Finale wird ein Schokoladen-Craquelin mit Cassis-Sorbet serviert. Vegetarische und Kindermenüs runden das Angebot ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

