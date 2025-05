"Billig!" & "sehr gequetscht": Harte Kommentare für Vici Swarovski

Das Kleid das Vici Swarovski im "Dancing Stars"- Finale trug, war nicht für jeden ein Hit.

Keine Frage, Victoria Swarovski ist eine Frau, die als normschön bezeichnet werden kann. Zudem hat sie eine Figur, die auch betontere Klamotten zulässt. Kurzum, Vici geizt nicht mit ihren Reizen, Pailletten, tiefe Dekolletees oder hohe Beinschlitze, in all dem fühlt sie sich wohl.

Während sie oft dafür auf Instagram von ihren Fans gefeiert wird, sind manche Outfits etwas zu viel. So sorgte sie in dieser Staffel der Tanzshow "Dancing Stars" ein paar Mal negativ für Aufsehen.

Glitzerkleid überzeugte nicht

Auch bei der letzten Folge des Formats waren nicht alle begeistert von ihrem Look. Vidci war in ein blaues Glitzerkleid des Labels Valdrin Sahiti gewandet, mit kessen Cut-Outs an der Hüfte, Schleppe, sowie einem engen Sitz obenrum.

Einige Kommentare fielen nicht so positiv aus:

Das ist wirklich ein absolut wunderschönes Kleid und es steht dir ganz fantastisch! Aaaaber warum ist die Oberweitengrösse immer zu klein angepasst??? Ich kann verstehen, wenn die Bubis richtig sitzen sollen, aber so rausgequetscht ist auch nicht so schön.

Sie wird immer dünner... Ganz dünne Ärmchen. Oh Mann... was soll dass denn immer. Früher sah sie viel gesünder und fröhlicher aus.

Ich weiß auch nicht aber mir gefällt das Kleid gar nicht

Kleid ist obenrum eine Nummer zu klein, sonst hübsch

Geld macht eben noch keinen Stil.

Sie seht leider nicht erste mal billig aus, sorry

Was für ein schreckliches Kleid

Viel zu eng oben rum, Frisur furchtbar

Zu dünn?

Auch ihre Figur ist immer wieder Thema. manche finden, dass Vici mittlerweile sehr dünn sei.