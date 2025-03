× Blut und Kälte! So heftig ist Amira Alys erster Kino-Filmdreh

Bei "Im Zeichen des Drachen" spielt sie eine Archäologin.

Amira Aly dreht derzeit ihren ersten Kinofilm! Vor wenigen Tagen begannen die Dreharbeiten für den Kinofilm "Im Zeichen des Drachen" in der Drachenhöhle Furth, nordöstlich von Regensburg. Regisseur und Drehbuchautor Enrico Saller inszeniert das Werk, in dem Erol Sander die Hauptrolle übernimmt.

Erste Kino-Rolle

Für Amira Aly ist es die erste Kino-Rolle überhaupt. Sie spielt eine Archäologin, die sich mit Mythen und Legenden auseinandersetzt. Gegenüber "Bild" äußerte sie sich begeistert: "Ich freue mich unglaublich, meinen ersten Kinofilm spielen zu dürfen und diese Chance zu erhalten. Es ist ein tolles Drehbuch mit einem wunderbaren Cast und einem talentierten jungen Regisseur.“

Voller Körpereinsatz

Dass sie vor vollem Körpereinsatz nicht zurückschreckt, bewies Aly nun auf Instagram. Sie zeigte Fotos, die Einblick geben, wie hart ein Filmdreh wirklich ist. Stundenlang in der Kälte stehen und Blut an den Händen - all das muss sie in Kauf nehmen, um in der Rolle zu brillieren.

Schauspielunterricht und Coachings

Um sich optimal vorzubereiten, nahm Amira in den vergangenen Wochen intensiv Schauspielunterricht und Coachings. Die Geschichte des Films behandelt eine Heldenreise und die Bedeutung von Durchhaltevermögen – ein Thema, mit dem sich Amira persönlich identifizieren kann.