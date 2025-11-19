Alles zu oe24VIP
NESS
© Instagram/NESS

Ersatztermine

Bronchitis, Fieber: NESS muss Konzerte absagen

19.11.25, 15:18
Die Sängerin muss schweren Herzens drei Auftritte verschieben. Einer fällt ausgerechnet auf ihren Geburtstag.

Die Sängerin NESS muss krankheitsbedingt ihre kommenden drei Auftritte verschieben. Wie ihr Team mitteilt, liegt sie derzeit mit Fieber und Bronchitis im Bett und ist gesundheitlich nicht in der Lage, auf die Bühne zu gehen. „Ich hätte so gern gespielt, aber es geht einfach nicht“, erklärt sie schweren Herzens.

Für alle Fans gibt es jedoch eine gute Nachricht: Die Ersatztermine stehen bereits fest, und sämtliche Tickets behalten ihre Gültigkeit. Niemand muss etwas weiter unternehmen – die Karten gelten automatisch für die neuen Shows.

 


 

Geburtstag im Bett

Einen besonders schönen Lichtblick gibt es für NESS selbst: Die neue Wien-Show fällt genau auf ihren Geburtstag. Die Vorstellung, diesen besonderen Abend gemeinsam mit ihrem Publikum feiern zu können, berührt sie sehr und gibt ihr zusätzliche Motivation, schnell wieder gesund zu werden.

 

NESS  bedankt sich herzlich für das Verständnis und die Geduld aller Fans.

