Einziges Konzert 2026 – „Weihnachten mit Wanda“ kehrt zurück in die Stadthalle

Die Band wiederholt auch 2026 die Weihnachtsshow - die diesjährige ist längst restlos ausverkauft. Fans müssen schnell sein.

Die Erfolgsband Wanda setzt ihre mittlerweile etablierte Weihnachtstradition fort: Am 19. Dezember 2026 findet in der Wiener Stadthalle zum vierten Mal „Weihnachten mit Wanda“ statt. Der Termin folgt auf das bereits restlos ausverkaufte Konzert am 19. Dezember 2025. Der Vorverkauf für die 2026er-Show startet am 20. November 2025 um 10:00 Uhr – Tickets gibt es über tickets.arcadia-live.com, bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen, auf oeticket.com sowie direkt bei der Wiener Stadthalle.

Die Veranstaltung gilt längst als Fixpunkt für viele Fans, die mit der Band traditionell in die Feiertage starten. „Weihnachten mit Wanda“ wird 2026 zudem eine besondere Bedeutung haben: Es wird das einzige Wanda-Konzert des Jahres. Die Gruppe plant für 2026 eine Live-Pause und will sich verstärkt der Studioarbeit widmen.





Musikalisch dürfen sich die Fans wie gewohnt auf eine Mischung aus energiegeladenen Momenten, emotionaler Atmosphäre und viel Wiener Flair freuen. Überraschungsgäste, gemeinsame Mitsing-Passagen und eine festliche Stimmung prägten bereits die vergangenen Ausgaben – und auch 2026 soll diese besondere Kombination wieder für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis sorgen.