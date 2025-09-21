Alles zu oe24VIP
Conchita
© Instagram

"Frau Thomas"

Conchita: "Krank!" Hasskommentare für neue Rolle

21.09.25, 17:33
Teilen

Conchita spielt "Frau Thomas" und einige werden in den sozialen Netzwerken sehr untergriffig.

Multitalent Conchita hat sich in den letzten Jahren nicht nur als ESC-Legende einen Namen gemacht.

Nein, auch auf der Bühne gefällt die Kultfigur. Soeben wurde Conchita für das schrille Theater-Debüt "Luziwuzi" mit dem renommierten Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Und jetzt? Da mischt unsere ESC-Queen als „Frau Thomas“ wieder die Konzert-Bühnen auf. 

Neues Styling 

Auf Instagram ist Conchita zu sehen, wie die Verwandlung zur neuen Figur der "Frau Thomas" gelingt, denn am Samstag gastierte sie im Wiener Metropol. Hochtoupierte glänzende Haare, dezentes Makeup, dicke goldene Ohrringe und ein Kleid, das tiefe Einblicke gewährt. So wird aus Conchita die Vroni! Der neu interpretierte 60ies-Look gefällt vielen Fans auf Instagram, es regnet Herzchen und Bussi-Smileys sowie Flammen.

Behind the Scenes

Besonders witzig: Das letzte Foto. Das zeigt den Menschen hinter Conchita - Tom - lässig in Jogginghose mit Hemd, Cappy und Zahnbürste im Mund. 

Hasskommentare... doch Fans schlagen zurück

Doch leider gibt es nicht nur Zuspruch für Conchita und Kommentare der Freude. Manch ein Posting ist hasserfüllt, vereinzelt ist das Wort "krank" zu lesen. Doch schnell reagieren die Conchita-Fans, wünschen den giftspritzenden Postern "gute Besserung"...

