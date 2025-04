Dancing Stars: Stefan Koubek ist raus!

Die sechste Folge von "Dancing Stars" steckte voller Überraschungen.

Anna Strigl startete mit einem komfortablen Punktepolster in die sechste Liveshow: Die Influencerin sicherte sich vorletzte Woche mit 29 Punkten die Spitzenposition. Sie war es auch, die gestern die sechste Folge von „Dancing Stars“ eröffnete. Zuvor stand jedoch noch eine Hommage an den gestern verstorbenen Peter Rapp (†81) auf dem Programm. Er nahm in der ersten Staffel der Tanzshow teil. Seine schönsten Momente wurden dem Publikum noch einmal in Erinnerung gerufen.

Mehr lesen:

Aufregung um Juror Balazs Ekker

Stress. Die „Family and Friends“-Folge vor der Osterpause sollte den Promis eigentlich in guter Erinnerung bleiben, doch Balazs Ekker sorgte für einen Eklat, als er Stefan Koubeks Ehefrau als „Requistie bezeichnete. Die Aussage wurde nochmals thematisiert. Es folgte gar eine Entschuldigung des sonst so harten Jurors.

Die finale Entscheidung

Es war das erste Mal in dieser Staffel, dass es auch ein Dance-off gab. Dieses gewann Aaron Karl. Kurz darauf stand auch schon die große Entscheidung an: Diesmal flog Stefan Koubek final raus.