"Dancing Stars"-Hoppala: Dimitar legt eine Bruchlandung hin

Hommage an Peter Rapp, Shitstorm für Balazs Ekker und ein Sturz am Tanzparkett. Die sechste Folge der beliebten ORF-Show bot bereits in der ersten Hälfte einige Highlights. Als Eva Glawischnig gemeinsam mit Dimitar Stefanin mit einem Walzer glänzen wollte, ging dieser plötzlich zu Boden.

Dimitar stürzte über Eva Glawischnigs Kleid. © ORF ×

Witzige Szene

Der spektakuläre Sturz wurde gut überspielt und es ging weiter im Programm - ganz übersehen wurde das Hoppala allerdings nicht. Als es zur Jury-Wertung kam, wurde die Szene wieder und wieder gezeigt.





Dimitar nahm es mit Humor. Als Weichselbraun ihn fragte, wie lange er sich darüber ärgern werde, sagte er: "Gar nicht, ich bin einfach froh, so eine starke Frau an meiner Seite zu haben."

Die Jury, bestehend aus Balázs Ekker, Maria Santner und Gastjuror Mark Seibert blickte darüber hinweg und vergab 20 Punkte an die Ex-Politikerin und ihren Tanzpartner.