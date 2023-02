Dancing Stars: Wer tanzt mit wem?

Die Paarungen für die neue "Dancing Stars"-Staffel wurden heute enthüllt

Im März fegen wieder zehn Promis durch den bekanntesten Ballroom des Landes. Die Tanzpaare für die 15. Staffel stehen fest. Ballerina Karina Sarkissova wird von der Jurorin zur Kandidatin und tanzt mit Dimitar Stefanin, Musiker Lucas Fendrich wird mit Lenka Pohoralek das Tanzbein schwingen, Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper trainiert mit dem gebürtigen Italiener und Titelverteidiger Danilo Campisi, und Ex-Skisprungtrainer Alexander Pointner wurde Profitänzerin Manuela Stöckl zugeteilt.

Omar Khir Alanam wird mit Kati Kallus übers Parkett fegen, während Schauspielerin Lilian Klebow mit Florian Gschaider Vollgas geben will. Der ehemalige Sturm-Graz-Präsident Hannes Kartnig versucht mit Catherina Malek sein Glück, und Styling-Expertin Martina Reuter wird mit Neuzugang Nikolaus Waltl das Tanzbein schwingen.

© Andreas Tischler Karina Sarkissova und Dimitar Stefanin ×

© Andreas Tischler Hannes Kartig und Catherina Malek ×

Neuling Peter Erlbeck wird mit Gastronomin Eveline Eselböck tanzen, Herbert Stanonik und Michael Buchinger werden heuer als männliches Tanzpaar an den Start gehen. Moderiert wird die Sendung heuer erstmals in neuer Paarung. Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll führen durch die glamourösen Abende. In der ersten Ausgabe wird noch niemand das Feld räumen müssen. Erst ab Woche zwei (10. März) wird das erste Paar rausfliegen.