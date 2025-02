Ein neuer Mann an Simone Lugners Seite

Wer tanzte denn mit der Lugner-Witwe am Opernball an?

Simone Lugner und ihre wechselnden Begleiter sorgen immer wieder für Gesprächsstoff - sehr zum Leidwesen der Witwe von Richard Lugner. Mal entpuppte der Mann an ihrer Seite sich als Manager, dann war es Mr. Austria Christopher Dengg, nur ein guter Freund. Von der ständigen Erklärungsnot hatte sie schon die Nase voll und hoffte deswegen bei "Dancing Stars" auf einen schwulen Partner. "Ich möchte nicht, dass die Medien irgendetwas hinein spekulieren. Man hat doch viel Körperkontakt und manche Tänze sind sehr intensiv. Wenn mein Tanzpartner schwul wäre, würde es auch keine Gerüchte geben", sagte sie auf oe24.TV - daraus wurde nichts: Der ORF stellte ihr Danilo Campisi zur Seite. Immerhin ist der vergeben und schmiedet mit seiner Verlobten Corinna Kamper Hochzeitspläne .

Opernball LIVE: Der oe24-Ticker!

Neuer Begleiter

Die vielen Gerüchte um die Männer an ihrer Seite hielten Simone aber nicht davon ab, zum Opernball mit dem nächsten Begleiter zu kommen. Ist ER etwa ihr Neuer?

Erinnerung an MörtelDie Antwort gab sie prompt. Nach dem Tod von Richard ist die Blondine noch nicht bereit für eine neue Liebe. "Ich bin ganz alleine. Der Richard war immer eine große Stütze. Aber er fehlt", gab sie zu, dass Mörtel ihr am Opernball fehlt. In Gedenken an Richard Lugner nahm sie seinen Chauffeur mit auf seinen geliebten Opernball. Der gab ihr ein bisschen Halt: "Ich werde in Erinnerung an meinen Ehemann mit ihm Walzer tanzen!"