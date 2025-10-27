Elke Rock: Vom Ö3-Star zum "Rockstar-Coach" – So geht es jetzt weiter!

Die Moderatorin feierte in den neuen Lebensabschnitt hinein, wie sie auf Instagram zeigt, und verrät auch gleich, in welche Richtung es weitergehen wird.

Elke Rock, die langjährige Moderatorin des österreichischen Radiosenders Ö3, hat nach 18,5 Jahren ihre Karriere bei dem Sender überraschend beendet. Ihre Entscheidung kam für viele ihrer treuen Fans und Kollegen völlig unerwartet, doch anstatt sich zurückzulehnen, startet die fesche Grazerin eine neue Phase ihres Lebens.

Auf ihrem Instagram-Account gibt sie ihre Zukunftspläne preis und lässt ihre Community an ihrem Übergang in den neuen Lebensabschnitt teilhaben. Zunächst feierte sie diesen Schritt ordentlich, ehe sie sich wieder der Disziplin widmete, wie sie in einem ihrer Posts verrät: „Disziplin steht mal ganz oben auf meiner Liste. Also hab’ ich heute gleich mal mit Workout extended begonnen.“

Neuer Online-Kurs -Themenwünsche möglich

In ihren letzten Instagram-Stories spricht sie auch von ihren Plänen, einen neuen Online-Kurs zu starten. Sie bittet ihre Follower um Input und möchte wissen, was sie am meisten interessiert und wie sie ihren Kurs gestalten kann, um ihren Fans zu helfen. „Was interessiert euch thematisch am meisten??? Was würde euch am meisten helfen?“, fragt sie in einem ihrer Posts.





ROCKstar-Coaching für 149 Euro

Elke Rock arbeitet also intensiv an ihrer Zukunft und ist weiterhin voller Tatendrang. In einem weiteren Post bewirbt sie ihren aktuellen Online-Kurs „ROCKstar Coaching“, der den Teilnehmern helfen soll, sowohl innerlich als auch äußerlich selbstsicherer zu werden. „Im aktuellen ROCKstarcoaching Online Kurs lernst du, wie du innerlich sicher wirst – und äußerlich wirkst“, erklärt sie und weist auf ein spezielles Angebot hin: „Nur noch 10 Tage gibt es den Kurs um 149€ statt 249€“, schreibt sie.

Obwohl sie Ö3 verlassen hat, bleibt Elke Rock ihrer Community treu und sorgt dafür, dass ihre Follower weiterhin an ihren Projekten teilhaben können. Von Radio zur digitalen Coaching-Welt – Elke Rock zeigt, wie man auch nach großen Veränderungen mit Leidenschaft und Disziplin weitermachen kann.