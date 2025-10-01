Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Charly ATV
© ATV

Tragisch

"Amore unter Palmen"-Star tot: Fans trauern um "Spritzbär" Charly (†56)

01.10.25, 16:05
Teilen

Charly war einer der Publikumslieblinge aus der Sendung "Amore unter Palmen" - seine Freundin bestätigte, dass er am Montag in Thailand verstarb. 

Große Bestürzung in der ATV-Community: Karl „Charly“, besser bekannt als der „Spritzbär“ aus der Trash-Kuppelshow „Amore unter Palmen“, ist tot. Wie seine Freundin auf TikTok bestätigte, verstarb der gebürtige Wiener am Montag in Pattaya, Thailand. Als vorläufige Todesursache gilt ein Herzinfarkt, der ihn im Krankenhaus ereilte.

Mehr lesen:

Vom Kandidaten zum Kultstar

Bekannt wurde Charly 2023 in der vierten Staffel des ATV-Formats. Mit seinem legendären Motto „Gut essen, gut trinken, gut spritzen“ avancierte der Unternehmer rasch zum Publikumsliebling – und zugleich zu einer der polarisierendsten Figuren der Show. Besonders seine hitzigen Auseinandersetzungen mit Partnerin Natta und sein auffälliges Auftreten machten ihn zu einer schillernden Figur der Reality-TV-Szene.

 


 

Leidenschaft für Thailand

Auch nach dem Ende der Sendung blieb Charly ein Thema. In Interviews sprach er offen über seine Liebe zu Thailand sowie über die schwierige Beziehung zu Natta. Trotz Differenzen betonte er, keinen Groll zu hegen.

Abschied auf TikTok

Am Montag teilte seine Freundin mehrere Clips auf TikTok, in denen sie den Tod des 2023er-Kandidaten bestätigte. Unter den Postings bekundeten zahlreiche Fans ihre Trauer und drückten ihr Mitgefühl aus. Kurz vor seinem Tod verriet Charly noch gegenüber "Style Up Your Life", dass er seine Liebste gerne geheiratet hätte. 

Ein Original bleibt unvergessen

Mit Charly verliert die ATV-Welt eine Figur, die durch ihre Direktheit, ihren Humor und markante Sprüche unverwechselbar war. Für viele Zuschauer bleibt der „Spritzbär“ ein echtes Original – und unvergessen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden