Fußball-Legende Otto Konrad wird Reality-Star – er zieht ins "Forsthaus Rampensau"

Der legendäre Ex-Kicker tauscht Glanz und Glanmour gegen Bergluft und Hüttengaudi. Nach mehreren Absagen zieht er nun tatsächlich ins "Forsthaus Rampensau".

Nach seinem durchaus charmanten Auftritt bei „Dancing Stars“ vor zwei Jahren wagt Fußball-Ikone Otto Konrad nun den Sprung in weitaus trashigeres TV-Terrain. Wie oe24 von Insidern bereits im Juli erfahren hat, wird der frühere Nationalteam-Tormann Teil der dritten Staffel von „Forsthaus Rampensau“, dem skurrilen Reality-Format von ATV. Jetzt ist die Meldung vom Sender bestätigt worden.

Mehr lesen:

Aus mit Glamour, her mit Bergluft: Ab 16. Oktober heißt es wieder „Forsthaus Rampensau“ auf JOYN & ATV. Jeden Donnerstag in der Primetime ziehen heimische Stars und Sternchen ins berüchtigte Forsthaus ein, wo sie in Spielen, Alltagsprüfungen und beim Kampf ums Weiterkommen zeigen müssen, wer echtes Rampensau-Potenzial hat.

Staffel 4 des Trash-Formats

Das Reality-Format sorgt seit drei Staffeln für Fremdschäm-Momente. Das erste Promi-Duo für die vierte Staffel steht fest: Ex-Nationaltorwart Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann ziehen ins Forsthaus ein.

Konrad, bekannt aus den Glanzzeiten bei SV Austria Salzburg, seiner Station bei Real Saragossa sowie als Teamtorwart-Trainer, sucht erneut die Herausforderung: „Ich war immer jemand, der neue Erfahrungen nicht scheut. Mal sehen, ob mich das Forsthaus an Grenzen bringt!“, so Konrad vor dem Einzug.

Die 2018 gestartete Musikerin Bianca Holzmann will die Gelegenheit nutzen, sich einem breiteren Publikum zu zeigen: „Ich möchte mich als Person und Schlagersängerin präsentieren – aber am meisten freue ich mich darauf, das Forsthaus als Fan endlich selbst zu erleben.“

Gemeinsam treten die beiden im Duett #TeamViolett an – ob mit Durchhaltevermögen, Schlagfertigkeit oder sogar mit Musik. Holtzmanns aktueller Song „Tief in mir drin“, aufgenommen mit Achim Petry, lässt schon erahnen, dass die Bühne auch im Forsthaus nicht weit weg sein wird.

Wer wird „Rampensau 2025“?

Nach den Siegern Luis & Lev, Satans Bratan & Mio sowie Sarah & Stefan stellt sich nun die Frage: Welches Duo holt sich 2025 den Titel und die 20.000 Euro Preisgeld?