Zehn Jahre gibt es die Austro-Marke Marina Hoermanseder in dieser Form bereits.

Was für eine bunte, verrückte, lebensfrohe Show!

Inspiration Lebenslust

Austro-Designerin Marina Hoermanseder feierte auf der "Fashion Week Berlin" ihren Geburtstag. Zehn Jahre gibt es die Marke bereits und die Inspirationen scheinen der 38-Jährigen noch längst nicht auszugehen.

Dieses Mal verband sie ihre Designs mit einem Spielzeugklassiker! Marina schickte ihre Models, darunter Laura Schmitt, Freundin von Barcelona-Star Dani Olmo, oder Vivien Blotzki, GNTM-Siegerin von 2023, im crazy Steinchenlook über den Laufsteg

Geburtstag

Das wurde gut angenommen, die Fashion-Show der Designerin wurde zum Hit! Hoermanseder schriebt auf Instagram: "Wir haben heute mein neues 10 jähriges Jubiläum gefeiert - diese Kollektion ist eine Geburtstagsparty in sich und ich bin gerade so unendlich stolz dass ich gar nicht in worte fassen kann was in mir vorgeht. HAPPY 10 YEARS"