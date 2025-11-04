Felix Baumgartner: Mega-Summe für seine Sportwagen-Sammlung

Nach dem Tod von Felix Baumgartner stehen mehrere seiner Autos in der Schweiz zum Verkauf. Ein enger Freund des Extremsportlers kümmert sich nun um den besonderen Nachlass.

Wolfgang Ulz, Inhaber von Cartech.ch Autotechnik im schweizerischen Chur, war nicht nur ein Geschäftspartner, sondern auch ein Freund von Felix Baumgartner. Noch kurz vor dem tödlichen Unfall des Extremsportlers im Juli hatte Baumgartner ihn besucht. "Wir haben hier zusammen einen Kaffee getrunken", erinnert sich Ulz. Zwei Monate nach dem Unfall erhielt Ulz einen Anruf von Baumgartners Mutter. Erst da erfuhr er, dass er als Kontaktperson für den Verkauf der Fahrzeuge eingetragen war. Nun stehen einige davon in seiner Garage in Chur, wie die "Südostschweiz" berichtet.

Schnell, selten und teuer

Zu den ausgestellten Modellen gehört Baumgartners Lamborghini Huracán – inklusive Skiträger und mit seinem Namen an der Seite. "Der Wagen passte perfekt zu Felix: robust, sportlich und gemacht für jedes Terrain", sagt Ulz. Der Lamborghini ist für 344.000 Euro zu haben.

Auch Baumgartners Mercedes-Benz Brabus G 500 steht zum Verkauf – Preis: 210.000 Euro. Das teuerste Fahrzeug in der Sammlung ist der McLaren 620R (1 von 225) mit 624 PS, angeboten für 350.000 Euro. "Felix hat seine Autos nach Gefühl ausgewählt", erklärt Ulz.

Erinnerung an den Freund

Für Ulz ist der Verkauf eine besondere Aufgabe: "Ich werde dabei immer an Felix und den tragischen Unfall erinnert", sagt er. In seiner Garage steht zudem noch ein weiteres Stück Geschichte – Baumgartners Ford GT.

"Dieses Auto hat er sich mit dem Geld aus seinem Stratosphärensprung 2012 gekauft", erzählt Ulz. Der Wagen ist nicht zum Verkauf bestimmt, sondern soll künftig in einem Museum ausgestellt werden. Wo genau, steht noch nicht fest.