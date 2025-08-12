Felix Baumgartner (†56): Enthüllt! So hoch ist sein Erbe

Der Sportler hat dank lukrativer Deals einiges verdient.

Im Juli kam Extremsportler Felix Baumgartner im Alter von 56 Jahren bei einem Paragliding-Unfall ums Leben.

Baumgartner war in Italien unterwegs gewesen, hob in den Tagen zuvor mehrfach in die Lüfte ab. Dann ereignete sich der Unfall. Bekannt war Baumgartner besonders für seinen Stratosphären-Sprung, der in der ganzen Welt übertragen wurde.

Werbewert seines Sprunges

Im Jahr 2012 hat er dafür rund zehn Millionen Euro bekommen, der Werbewert dieser Aktion war immens, von etwa sechs Milliarden Euro war die Rede. Wie viel hinterlässt Baumgartner nun seinen Erben? Laut US-Medienportal celebritynetworth.com soll er rund 4,2 Millionen Euro Barvermögen hinterlassen. Wobei enge Quellen meinen, es sei um einiges mehr.

Extremsportler Felix Baumgartner und Mihaela Schwartzenberg stehen vor der 20. "Jose Carreras Gala" am 18.12.2014 im Europapark in Rust (Baden-Württemberg) auf dem roten Teppich. Prominente sammeln bei der Gala Spenden für den Kampf gegen Leukämie. © APA/dpa/Patrick Seeger

Weitere Assets

Denn trotz seines Reichtums sei ihm Luxus nicht besonders wichtig gewesen. Seine letzte Adresse war in einem Mehrfamilienhaus in der Schweiz. Er soll Immobilien und andere Assets besessen haben. Wer sie erbt ist noch nicht klar.