Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Felix Baumgartner
© Bernhard Spöttel / Red Bull Content Pool

Nachlass

Felix Baumgartner (†56): Enthüllt! So hoch ist sein Erbe

12.08.25, 14:34
Teilen

Der Sportler hat dank lukrativer Deals einiges verdient.

Im Juli kam Extremsportler Felix Baumgartner im Alter von 56 Jahren bei einem Paragliding-Unfall ums Leben.

Mehr zum Thema

Baumgartner war in Italien unterwegs gewesen, hob in den Tagen zuvor mehrfach in die Lüfte ab. Dann ereignete sich der Unfall. Bekannt war Baumgartner besonders für seinen Stratosphären-Sprung, der in der ganzen Welt übertragen wurde. 

Werbewert seines Sprunges

Im Jahr 2012 hat er dafür rund zehn Millionen Euro bekommen, der Werbewert dieser Aktion war immens, von etwa sechs Milliarden Euro war die Rede. Wie viel hinterlässt Baumgartner nun seinen Erben? Laut US-Medienportal celebritynetworth.com soll er rund 4,2 Millionen Euro Barvermögen hinterlassen. Wobei enge Quellen meinen, es sei um einiges mehr. 

Felix Baumgartner und seine Freundin Mihaela

Extremsportler Felix Baumgartner und Mihaela Schwartzenberg stehen vor der 20. "Jose Carreras Gala" am 18.12.2014 im Europapark in Rust (Baden-Württemberg) auf dem roten Teppich. Prominente sammeln bei der Gala Spenden für den Kampf gegen Leukämie.

© APA/dpa/Patrick Seeger

Weitere Assets

Denn trotz seines Reichtums sei ihm Luxus nicht besonders wichtig gewesen. Seine letzte Adresse war in einem Mehrfamilienhaus in der Schweiz. Er soll Immobilien und andere Assets besessen haben. Wer sie erbt ist noch nicht klar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden