Geheime Liebe für JJ: Was wir über seinen Freund Carl wissen

Der Song-Contest-Sieger ist seit drei Monaten glücklich vergeben, hält seine Liebe aber vorerst noch aus der Öffentlichkeit raus.

Seit seinem fulminanten Sieg beim Eurovision Song Contest sorgt der österreichische Newcomer JJ nicht nur musikalisch für Schlagzeilen – auch privat zieht der charismatische Künstler vermehrt Aufmerksamkeit auf sich. Besonders ein Name fällt in letzter Zeit immer wieder: Carl. Doch wer ist dieser mysteriöse junge Mann an JJs Seite?

Zwischen Rampenlicht und Zurückhaltung

Wie JJ kürzlich im Ö3-Interview verriet, kennt er Carl „schon seit fast einem Jahr“. Liiert sei man aber erst seit drei bis vier Monaten. Während JJ auf den großen Bühnen Europas gefeiert wird, bleibt Carl lieber im Hintergrund. Und doch war er, immer mit dabei – auch beim ESC.

Was über Carl bekannt ist

Viel ist über Carl bisher nicht bekannt. JJ hält das Privatleben der beiden bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Was der ESC-Gewinner jedoch verraten hat: Carl ist 23 Jahre alt, studiert molekulare Biologie und lebt in der Nähe der Wiener Stadthalle.

Fakt ist: Carl ist offenbar nicht nur emotionaler Rückhalt, sondern war auch physisch präsent, als JJ Europa verzauberte. Ein gemeinsames Foto der beiden existiert, doch aus Rücksicht auf Wunsch nach Privatsphäre wird dieses an dieser Stelle nicht veröffentlicht.

Eine moderne Liebesgeschichte

Dass JJ über seine Beziehung spricht, wenn auch dosiert, zeigt ein modernes Selbstverständnis: Offenheit, aber mit Respekt vor Grenzen. Die Fans zeigen sich begeistert – nicht nur von der Musik, sondern auch vom ehrlichen Umgang mit dem eigenen Leben abseits der Bühne. In den sozialen Medien überschlagen sich die Kommentare, die JJ für seine Authentizität loben. Der Titel "Wasted Love" passt hier jedenfalls nicht.

Ob und wann JJ und Carl sich gemeinsam öffentlich zeigen, bleibt abzuwarten. Bis dahin sorgt die Liebe hinter den Kulissen für mindestens so viel Gesprächsstoff wie der ESC-Triumph selbst.