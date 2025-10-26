Glanzvoller Teppich-Galaabend im Schloss Seefels

Ein Abend voller Stil und Sinn: Anja und Kurosh Danesh luden ins Schloss Seefels zur Präsentation ihrer edelsten Teppiche – mit Kunst, Kulinarik und einer großzügigen Charity-Aktion.

Es war ein Abend für alle Sinne, zu dem Anja und Kurosh Danesh eine ausgewählte Gästeschar in das noble Hotel Schloss Seefels baten. Anlass war die alljährliche Präsentation der schönsten Knüpfwerke ihres Familienunternehmens Danesh Teppiche, das seit 58 Jahren erfolgreich geführt wird.

Kurosh Danesh, Wolfgang und Angelika Rosam und Anja Danesh. © Hersteller

Teppichkunst mit Tradition

In der Ausstellung zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Auswahl moderner, klassischer und antiker Teppiche – kunstvoll gefertigt, teils echte Raritäten. Die handverlesene Zusammenstellung sorgte bei den Gästen für Staunen und Bewunderung.

Ernst und Manuela Fischer, Brigitte Annerl mit Ehemann Ramin. © Hersteller

Haubenkoch Richard Hessl verwöhnte den Gaumen der Gäste mit einem eigens kreierten Menü: Von Hummer mit Kürbis-Curry über Wagyu-Tartar und Rinderfilet bis hin zu den legendären „Seefelsfrüchtchen“ als Dessert. Begleitet wurde das Dinner von erlesenen Weinen und einem Aperitif mit Crémant.

Charity mit Herz

Neben Kunst und Kulinarik stand auch soziales Engagement im Mittelpunkt. Bei der Versteigerung eines prachtvollen Seidenteppichs kamen 25.000 Euro zugunsten von Pink Ribbon und einer Gruppe beeinträchtigter Kinder zusammen.

Anja Danesh, Wolfgang Rosam, Brigitte Glock & Kurosh Danesh. © Hersteller

Zum Abschied erhielten die Gäste liebevoll zusammengestellte Geschenke mit frischen Datteln, Salzpistazien, Wein, handgefertigten Ohrringen und Blumen. „Ich freue mich immer schon sehr auf diesen Abend, wo wir unseren Freunden, Kunden und Gästen ganz spezielle Kunstwerke präsentieren dürfen und sie mit Haubenküche und edlen Getränken verwöhnen können – und dazu auch noch Gutes tun!“, so Kurosh Danesh. Anja Danesh ergänzte: „Es macht mich einfach glücklich, wenn ich sehe, wie unsere Gäste diesen Abend genießen.“

Brigitte Annerl. Anja Danesh und Manu Fischer. © Hersteller

Unter den Gästen waren unter anderem Angelika und Wolfgang Rosam, Brigitte Glock, Bettina Weniger-Assinger, Manuela und Ernst Fischer, Brigitte Annerl, Daniela und Franz Iglauer sowie Barbara und Michael Zink.