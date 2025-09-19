Helmut Bergers persönliche Schätze kommen unter den Hammer

Er war der „schönste Mann der Welt“ und wurde als exzentrischer Leinwandstar zur Ikone. Nun werden 42 Stücke aus dem Nachlass von Helmut Berger (gestorben 2023) versteigert – von Designerstücken bis zu privaten Erinnerungsfotos

Das Auktionshaus Aurena gab bekannt, dass ab sofort 42 Exponate online zur Auktion stehen. Darunter sind luxuriöse Accessoires wie Fliegen von Dior, Brioni und Valentino, aber auch Möbelstücke wie eine antike Kommode und ein Hocker im Barockstil.

Fotografie Helmut Berger © aurena

Fotos mit Filmgrößen

Besonders gefragt sind Erinnerungsstücke an Bergers glamouröses Leben im Rampenlicht. Aktuell erzielen zwei Fotografien die höchsten Gebote: Eine zeigt ihn an der Seite von Hollywood-Ikone Liz Taylor, die andere zusammen mit Regisseur Luchino Visconti und Schauspielerin Charlotte Rampling. Ebenfalls im Angebot: ein seltenes Bild von Helmut Berger mit Romy Schneider.

Auktion läuft bis 4. Oktober

"Die Malerin vor der Staffelei" von Luigi Busi - handsigniert © aurena

Noch bis zum 4. Oktober können Interessierte mitbieten und sich ein Stück Filmgeschichte sichern. Damit wird das Erbe einer Legende, die durch ihre Schönheit und Exzentrik unvergessen bleibt, ein letztes Mal in die Welt getragen.