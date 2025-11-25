Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Verena Kaspar-Eisert und Alexander Schallenberg
© Andreas Tischler

VIP-Einladung

Husslein-Nachfolgerin bat zum Weihnachts-Empfang in der Heidi Horten Collection

25.11.25, 10:17
Teilen

Agnes Husslein nahm vor einem Monat Abschied von der Heidi Horten Collection, jetzt lud Verena Kaspar-Eisert, ihre Nachfolgerin zum ersten VIP-Weihnachtsempfang.

In Wien zeichnete sich ein stimmungsvoller Richtungswechsel ab: Verena Kaspar-Eisert, die seit 1. November 2025 neue Direktorin der Heidi Horten Collection ist, lud erstmals in ihrer Funktion zum Weihnachts­empfang. Der Anlass war nicht nur festlich, sondern auch symbolträchtig – ein leiser, aber wirkungsvoller Start in ihre Leitung des Hauses.

 


 

Mehr lesen:

Wechsel an der Spitze – eine neue Vision für die Sammlung

Mit dem Amtsantritt von Kaspar-Eisert endet die Ära von Agnes Husslein-Arco, die die Heidi Horten Collection seit ihrer Gründung maßgeblich geprägt hat. Kaspar-Eisert, vormals Chefkuratorin des MuseumsQuartier (MQ) in Wien, bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Museums- und Kuratorenwelt mit.

Der VIP-Weihnachtsempfang

Beim ersten festlichen Empfang unter ihrer Leitung war das Who-is-Who der Wiener Kunst- und Gesellschaftsszene vertreten. Unter den Gästen fanden sich unter anderem Alexander Schallenberg, Kunstliebhaber und Politiker, Ali Winkler, die Chefin des Hotels Sacher und Danielle Spera.

Verena Kaspar-Eisert und Alexandra Winkler.

Verena Kaspar-Eisert und Alexandra Winkler.

© Andreas Tischler

Präsentation der neuen Weihnachtsskulptur

Ein Höhepunkt des Abends war die Enthüllung der neuen Weihnachtsskulptur, die traditionell von der Heidi Horten Collection im Rahmen ihrer „X-Mas Series“ in Auftrag gegeben wurde. Für dieses Jahr ist ein Werk des Künstler-Quartett Gelatin vorgesehen: Eine drei Meter hohe, fleischfarben-fröhliche Figur, die zwischen Balanceakt und Performance pendelt.

Die Weihnachtsskulptur von Gelatin wurde präsentiert.

Die Weihnachtsskulptur von Gelatin wurde präsentiert.

© Andreas Tischler

Die Skulptur steht für eine ungewöhnliche, fast tänzerische Interpretation festlicher Symbolik – ein Statement, das hervorragend zu Kaspar-Eiserts Vision passt: Hier trifft Kunst auf Freude, Risiko, Leichtigkeit – und auf das bewusste Infragestellen traditioneller Formen.

Symbolik eines Neubeginns

Der Weihnachts­empfang war mehr als ein gesellschaftliches Stelldichein: Er markierte symbolisch den Generationswechsel in einem der jüngsten Privatmuseen Wiens. Kaspar-Eisert nutzt diesen Anlass nicht nur zur offiziellen Begrüßung, sondern zur Inszenierung einer neuen Etappe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden