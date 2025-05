Dieser Hotelaufenthalt hat ein Nachspiel für Jimi Blue!

Es ist schon ein bisschen her, aber nun kommt Schwung in die Angelegenheit rund um Jimi Blue Ochsenknecht und seine Zechprellerei in Tirol! Denn er wird nun von der Polizei gesucht. Die Geschichte beginnt im Dezember 2021, als Jimi Blue mit Freunden seinen 30. Geburtstag im luxuriösen 4-Sterne-Hotel „Sonne“ in Tirol feierte.

Rechnung nicht bezahlt

Der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht genoss mehrere Tage Aufenthalt – doch laut dem Hotel blieb die Rechnung über 13.827,35 Euro unbezahlt. Das Haus sah sich gezwungen, juristisch gegen den Schauspieler vorzugehen. Das Ergebnis: Im März 2023 entschied das Bezirksgericht Kitzbühel zugunsten des Hotels. Jimi Blue wurde zur Zahlung der offenen Summe plus Zinsen und Prozesskosten in Höhe von 1963,50 Euro verurteilt.

Geplanter Betrug

Hotelier Willi Steindl (32) erklärte jetzt im Gespräch mit BUNTE (alles dazu in der Ausgabe 20/25 ab 8.5.) : "Jimi Blue hat mich gefragt, ob er am Ende seines Urlaubs alles auf einmal zahlen könnte. Ich wollte ihm einen guten Service bieten und schenkte ihm das Vertrauen, das ich allen Gästen schenke. Bei Jimi Blue war das ein großer Fehler!", so der Wirt. Für Steindl steht fest: "Das war alles ein geplanter Betrug! Ich bin davon überzeugt, dass er von Anfang an nicht zahlen wollte. Früher oder später wird er dafür hoffentlich ins Gefängnis kommen und seine gerechte Strafe erhalten!"

Staatsanwaltschaft

Das Urteil ist rechtskräftig, doch bislang soll noch immer keine Zahlung erfolgt zu sein. Laut Staatsanwaltschaft wird auch von dem Verdacht auf Betrug ausgegangen. Das kann weitreichende Folgen wie Gefängnis haben.