"Keine Ahnung, wo ich bin!": Ex-Miss Katharina Nahlik verschollen in Kitzbühel

Mittlerweile lebt das Austro-Model in Miami. Die Kälte und die Berge ist Katharina Nahlik gar nicht mehr gewöhnt. Findet sie einen Ausweg aus der Misere?

"Ich will nicht lügen, ich bin gerade ein bisschen verloren in den Kitzbüheler Alpen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin", beginnt Ex-Miss Vienna Katharina Nahlik ihre neuesten Instagram-Storys. Sie ist zu sehen, wie sie mitten im Schnee herumirrt, die Sonne scheint, doch sie weiß nicht, wo sie hin muss. "Ich höre aber Musik, das bedeutet in Österreich meistens etwas Gutes", sagt sie. Auf dem nächsten Video sitzt Nahlik bereits auf einem Schneemobil.

Per Anhalter durch die Berge

"Per Anhalter, aber auf die österreichische Art", scherzt sie und zeigt sich auf dem Sitz eines Schneemobils, das sie wieder in Richtung Zivilisation bringt. Ein weiterer Clip bestätigt dann: Katharina ist wieder in Sicherheit. Gemeinsam mit ihren besten Freunden tanzt sie bei einem Open-Air-Event auf einer der Ski-Hütten in Kitzbühel und lässt es sich gut gehen.

Ob der Rückweg nach der ein oder anderen Flasche Champagner ebenso gut funktioniert hat? Die Fans warten auf eine Fortsetzung der Alpen-Odyssee. Bisher ist nicht bekannt, ob Katharina auch nach Wien kommen wir oder ob sie direkt wieder zu ihrem neuen alten Verlobten Lenny Hochstein zurückfliegt.