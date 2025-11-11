Klassik-Prominenz feiert Launch des "Wiener Opernsommer 2026"

Bereits zum dritten Mal lädt der Wiener Opernsommer 2026 zu Operngenuss unter freiem Himmel – ein Format, das sich längst als Fixpunkt im Wiener Kultursommer etabliert hat. Um die neue Saison einzuläuten, lud Intendant Joji Hattori zu einer exklusiven Launch-Soirée in sein Restaurant Shiki.

Unter der Moderation von Martin Traxl wurde im Rahmen der Soirée die Besetzung vorgestellt und erste Einblicke in die kommende Produktion gewährt – von der künstlerischen Interpretation des Regisseurs Dominik Am Zehnhoff-Söns bis hin zum Bühnenbild von Manfred Waba, der den Wiener Heumarkt in eine spanische Stierkampfarena verwandeln und so die Dramatik von Carmen in eine imposante Open-Air-Szenerie übersetzen wird.

Christian Kolonovits, Gabi Spiegelfeld und Joji Hattori © Jürgen Hammerschmid

Musikalische Kostproben rundeten den Abend ab und gaben einen ersten Eindruck der künstlerischen Handschrift, die den Wiener Opernsommer 2026 prägen wird, ehe der Abend bei feiner SHIKI-Kulinarik und anregenden Gesprächen ausklang. Auf dem Spielplan des Wiener Opernsommers 2026 steht Georges Bizets Meisterwerk Carmen – eine Oper, die wie kaum eine andere für Leidenschaft, Freiheit und schicksalhafte Liebe steht. Die Premiere findet am 1. Juli 2026 statt, insgesamt sind zwölf Aufführungen geplant.

Christian Buchmann mit Birgit Sarata. © Jürgen Hammerschmid

Klaus Panholzer und Werner Fasslabend © Jürgen Hammerschmid

Davon begeistert zeigten sich schon bei der Launch-Party neben dem kompletten Cast unter anderem Komponist Christian Kolonovits, Schönbrunn-CEO Klaus Panholzer, WEV-Präsident Thomas Meixner, Grande Dame Birgit Sarata, Ex-Minister Werner Fasslabend, Star-Geiger Yury Revich und viele weitere Freunde der Hochkultur.