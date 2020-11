Klaus Eberhartinger hat eine fünfjährige Tochter

Im Podcast mit Moderatorin Mari Lang verriet Klaus Eberhartinger erstmals, dass er eine fünfjährige Tochter hat.

In ihrem Podcast "Frauenfragen" stellt Moderatorin Mari Lang ihren männlichen Stargästen Fragen, die normalerweise Frauen gestellt bekommen. So holte sie auch "Dancing Star" Klaus Eberhartinger vor das Mikrofon - und der ließ eine unerwartete Bombe platzen.

"Was die wenigsten wissen, ich habe auch eine 5-jährige Tochter", verrät der EAV-Star. "Das ist ein Geschenk. Sie war nicht geplant, aber das ist ein Geschenk", so Klaus Eberhartinger weiter. Durch seine Tochter habe er viel emotional dazugelernt, erzählt der Sänger und Moderator im Talk mit Mari Lang. Doch die Rolle als Vater habe ihm auch viel an Energie abverlangt. "Kinder sind Energie-Räuber, Zeiträuber, Aufmerksamkeits-Vampir. Das ist ein Volljob", so Eberhartinger.