Kondolenzbuch für Promi-Figaro Josef Winkler jetzt online

Am 25. April verstarb der Lieblings-Figaro der Society im Alter von 56 Jahren - jetzt können Freunde und Fans online kondolieren

Es war ein Schock in der heimischen Society, als die Nachricht vom Tod Josef Winklers die Runde machte. Mit nur 56 Jahren verstarb der beliebte Friseur in seiner Wiener Wohnung. In seiner Tiroler Heimatgemeinde Absam fand ihm zu Ehren am 6. Mai eine Verabschiedung in der Basilika statt. Seine Beisetzung am Wiener Zentralfriedhof ist am 19. Mai um 13 Uhr geplant. Das Begräbnis ist laut Winklers Witwe Karin öffentlich und jeder kann Abschied nehmen.

Abschied von Josef Winkler © Privat ×

Ab sofort gibt es zusätzlich ein Online-Kondolenzbuch, mit dem die Familie den Österreichern die Möglichkeit geben möchte, sich mit persönlichen Worten vom Verstorbenen zu verabschieden. Bestattung Himmelblau stellt das Online-Kondolenzbuch hier zur Verfügung: www.bestattung-himmelblau.at/josef-winkler

© Katharina Schiffl ×

Zahlreiche Freunde nutzen die Gelegenheit bereits und hinterließen rührende Worte für ihre "Figaro".