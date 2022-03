Lauda-Witwe im Flüchtlingscenter

Auch Birgit Lauda hilft den Flüchtlingen aus der Ukraine in Österreich

Immer mehr Österreicher zeigen sich solidarisch mit der Ukraine und helfen tatenkräftig mit, bei der Unterstützung der unzähligen flüchtenden Menschen. Auch zahlreiche prominente zeigen Herz. Sängerin Virginia Ernst bot etwa einer Familie ihre Wohnung an: "Man gibt so viel wie man eben kann", Designerin Marina Hoermanseder sammelt immer noch eifrig Sachspenden und auch Galeristin Birgit Lauda will nicht tatenlos zusehen, wie Menschen in Not geraten.

Posting mit Appell

Die Witwe der Rennfahrer-Legende zeigt auf Instagram, dass man ganz einfach helfen kann: "Bitte meldet euch als Freiwillige bei "Train of Hope", schreibt sie zu einem Foto, das sie im Flüchtlings-Ankunftscenter zeigt. Sie selbst verbracht dort schon viele Stunden, um die Opfer des Krieges zu unterstützen.